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    首頁　>　社會

    彰化鐵皮民宅暗夜惡火 女屋主逃出又返回葬火窟

    彰化溪湖今日凌晨2點多，一處鐵皮屋民宅發生大火，火勢一發不可收拾。（民眾提供）

    彰化溪湖今日凌晨2點多，一處鐵皮屋民宅發生大火，火勢一發不可收拾。（民眾提供）

    2022/02/28 20:30

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣溪湖鎮一處鐵皮民宅今（28）日凌晨2點發生火警，屋主夫婦及時跑出，不過謝姓女屋主之後又突然跑進屋內，此時鐵皮屋已陷入火海，女屋主根本逃不出來，消防隊到場緊急灌水，半小時後撲滅，終於在屋內找到婦人，可是已成焦屍，婦人丈夫得知在場痛哭失聲。消防隊表示，詳細起火原因仍待釐清。

    彰化縣消防隊表示，今日凌晨2點11分獲報，湖東國小後方有一幢鐵皮屋民宅發生火災，立即出動5分隊、12輛消防水車，32名消防人員前往救援，到場發現，鐵皮屋已經全面燃燒，歷經半小時全力灌水才控制火勢，消防人員進場搜救，在客廳發現一具女性焦屍。

    據了解，該鐵皮屋住有楊男（81歲）與謝女（75歲）夫婦，當晚兩人發現屋子起火後，同時逃出屋外不遠處休息，楊男於是趕緊找人求援，結果一回頭卻不見妻子，等再發現時竟已成焦屍，令他悲痛不已。溪湖鎮長黃瑞珠夫婦得知，趕到現場並安慰坐在路邊痛哭的謝姓屋主。

    彰化消防局第三大隊表示，現場為1層樓鐵皮屋燃燒，燃燒樓地板面積約25平方公尺，至於婦人為何返回屋內，及詳細起火原因仍待進一步釐清。

    消防隊撲滅火勢後入內搶救，在民宅客廳內發現一具焦屍。（民眾提供）

    消防隊撲滅火勢後入內搶救，在民宅客廳內發現一具焦屍。（民眾提供）

    楊性男屋主得知妻子命喪火窟，當場痛哭失聲，溪湖鎮長黃瑞珠上前安慰。（民眾提供）

    楊性男屋主得知妻子命喪火窟，當場痛哭失聲，溪湖鎮長黃瑞珠上前安慰。（民眾提供）

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