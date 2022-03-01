獨家》我不是孩子的爹！養6年才知戴綠帽 告詐欺求償全敗訴

女子小玉（化名）懷孕不知孩子的爹是誰，又找錯人當爹扶養了6年，張男才知戴了綠帽還幫人養孩子，告妻詐欺並求償全敗訴。（情境照）

2022/03/01 00:42

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄女子小玉（化名）6年多前懷孕，因不清楚孩子的父親是誰，她拿墮胎同意書分別給2名男子簽名，其中曾姓男子因怕殺生不敢簽，開了2900萬本票補償，張姓男友以為是自己親骨肉同意結婚生下，但幾年下來，孩子長越大越不像他，經親子鑑定確認生父是曾男，張男怒告小玉詐欺，他曾留職停薪育嬰3年，還扶養別人骨肉多年，再提告返還不當得利207萬餘元，法官判張男敗訴。

判決指出，張男和前妻小玉於2014年底結婚，2015年6月產下子女，2020年7月協議離婚，她被控佯稱生下其骨肉，並要求丈夫張男請育嬰假，留職停薪近3年，扶養孩子6年後，覺得孩子卻越大越不像他，直到2019年間，曾男要求進行親子鑑定，並向少家法院提起確認張男的親子關係不存在，才確定不是張男的種。

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張男自覺受騙告前妻詐欺，並向她求償工作損失、扶養費共207萬餘元，小玉否認詐騙，表示自己當時也不是很清楚懷了誰的孩子，先告訴曾男要拿掉小孩，要求簽墮胎同意書，但曾怕殺生不敢簽，交付2900萬本票，她後來找張男簽名，張願意跟她結婚把小孩生下，兩人便結婚共同扶養。

至於張男留職停薪育嬰3年，小玉指張男原本在自己哥哥開的公司上班，因跟著哥哥吵架想離職，為了領育嬰津貼才請育嬰假，根本不是要照顧小孩，還是她請保母照顧小孩，小孩上幼兒園、扶養費用都是她付的，每個月還給張男2萬元生活費，反咬張男沒付半毛錢沒付。

刑事詐欺部分，檢方認為證據不足，小玉獲不起訴，至於張男認為被戴綠帽還幫人養小孩，求償207萬7千多元，高雄地院審結，也以張男未充分舉證，判他敗訴，前妻免賠，全案仍可上訴。

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