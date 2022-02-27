6寶父戀上女教師入侵宿舍 毀損防盜系統判關

基隆地院近日審結，認定胡男觸犯毀損他人物品等2罪，各處有期徒刑2月，應並執行4月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

2022/02/27 12:46

〔記者吳昇儒／基隆報導〕40多歲胡姓男子與妻子共同養育6名子女，平日在新北市平溪地區撿拾廢棄天燈架貼補家用。胡男接送孩子時，見到偏鄉服務的劉姓女教師竟心生情愫，去年10月2次入侵教師宿舍，分別剪斷防盜鐵絲、破壞監視器。基隆地院近日審結，認定胡男觸犯毀損他人物品等2罪，各處有期徒刑2月，應並執行4月，得易科罰金。

據悉，胡姓男子多年前因靠著回收天燈支架，與妻子共同養育6名子女，一度登上媒體報導；而被害女教師，則是遠從南部到偏鄉服務，因表現非常優異，曾獲得市長表揚。兩人因接送孩子時認識，卻沒想到胡男卻對女教師產生好感。

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檢警調查，胡男經常在平溪地區走動，對於當地地形、地勢非常了解，因接送孩子時，對劉姓女教師產生好感，卻讓劉女感覺不自在；且認為胡男已有失禮行為，多次迴避與他見面，並在宿舍周邊架設防盜鐵絲及監視器，保護自身安全。

胡男竟於去年國慶日當晚6點，持老虎鉗前往劉女的職員宿舍，翻牆侵入後，剪斷宿舍防盜鐵線，劉女發現後趕緊報警處理。

隔了11天，胡男再次闖進劉女宿舍，結果發現該處有監視器在拍攝，便徒手將監視器破壞，劉女在監視器被破壞時，收到防盜提示，趕緊通報110，循線逮捕胡男到案。

胡男到案後向檢警承認犯行，表示自己確實有入侵職員宿舍，並持老虎鉗剪斷防盜鐵絲，第二次闖入時，因發現現場有監視器，也將監視器破壞掉；但進入該處只是想找女老師「聊天」。

檢察官偵訊後，認為胡男的行為已經觸犯毀棄損壞及侵入住宅等罪，依法將他起訴。

法官審理後認為，胡男兩次犯案，均觸犯侵入住宅與毀損他人物品罪，應以較重的毀損他人物品罪處刑；故依毀損他人物品等2罪，分別判處胡男有期徒刑2月，應併執行4月，得易科罰金12萬元。

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