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    首頁　>　社會

    酒空鬧事砸車 汐止警強勢逮人鄰居叫好

    莊姓男子酒後鬧事，踹凹鄰居車子後保險桿、與折斷小貨車後照鏡，挨告毀損罪，被警方帶回時頑強反抗，汐止警方將他壓制在地後上銬帶回偵辦；警訊後，將莊依毀損罪嫌送辦。（記者林嘉東翻攝）　

    莊姓男子酒後鬧事，踹凹鄰居車子後保險桿、與折斷小貨車後照鏡，挨告毀損罪，被警方帶回時頑強反抗，汐止警方將他壓制在地後上銬帶回偵辦；警訊後，將莊依毀損罪嫌送辦。（記者林嘉東翻攝）　

    2022/01/21 16:12

    〔記者林嘉東／新北報導〕新北市汐止區莊姓男子酒後經常性擾鄰，鄰居苦不堪言，昨晚變本加厲，竟踹壞凹鄰居車子保險桿、與折斷小貨車後照鏡。汐止警方獲報逮人，遇莊男頑強反抗，展強勢執法作為，將莊壓制在地後上銬帶回偵辦，警訊後依毀損罪嫌送辦。

    汐止分局長安派出所昨晚近8時許獲報轄內住在保新街附近的49歲莊姓男子酒後又鬧事，這回破壞鄰居的轎車、小貨車。

    警方獲報趕抵，無端被砸車的林姓車主抱怨指出，莊男長期酒鬧事，鄰居苦不堪言，隨即指著被莊男破壞的車子表示，莊男用手、腳踹他的休旅車，毀損休旅車後保險桿，還折斷另一台小貨車右前照後鏡。

    一旁的莊則辯稱，他並沒有砸鄰居的車，只是剛好進進出出這裡，否認砸車；不過，林指證歷歷，堅持對莊男提告毀損罪。

    警方隨後要以莊涉犯毀損罪嫌逮捕他時，遇莊頑強抵抗，警方隨即以強勢作為喝斥他，並將他壓制在地上銬，帶回派出所偵辦。警方強制逮人作為，讓鄰居拍手叫好。

    新任汐止分局長林詮峰強調，警員處理糾紛若遇當事人過度激烈反抗，且合理懷疑有傷害警察生命、身體、裝備等行為時，會採取強勢的執法錯為，保障警員自身與民眾的安全，不法分子千萬不要以身試法。

    莊姓男子酒後鬧事，昨晚踹凹鄰居車後保險桿。（記者林嘉東翻攝）

    莊姓男子酒後鬧事，昨晚踹凹鄰居車後保險桿。（記者林嘉東翻攝）

    莊姓男子酒後鬧事，踹凹鄰居車子後保險桿、與折斷小貨車後照鏡，挨告毀損罪，被警方帶回時頑強反抗，汐止警方將他壓制在地後上銬帶回偵辦；警訊後，將莊依毀損罪嫌送辦。（記者林嘉東翻攝）

    莊姓男子酒後鬧事，踹凹鄰居車子後保險桿、與折斷小貨車後照鏡，挨告毀損罪，被警方帶回時頑強反抗，汐止警方將他壓制在地後上銬帶回偵辦；警訊後，將莊依毀損罪嫌送辦。（記者林嘉東翻攝）

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