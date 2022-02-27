男嬰出生10天猝死 法醫高大成揭「神秘屍斑」助護理師脫罪

台南地方法院認為護理師無過失責任。（記者王捷攝）

2022/02/27 05:59

〔記者王捷／台南報導〕才出生10天的男嬰在月子中心猝死，檢察官從男嬰屍斑認為不單純，因為實務上屍斑出現在正面，表示死前是趴著，懷疑護理師有過失導致男嬰趴睡窒息，加上當班郭姓護理師憂心擔責，案發後偷更改了護理紀錄，且監視器「剛好」消失難以還原現場，不過經法醫高大成鑑定，窒息死亡會併發肺氣腫、腦水腫，但男嬰卻出現「肺水腫」，這是肺部發育不全所導致，判定自然死亡，因此台南地方法院判護理師無過失，但偷改護理紀錄犯偽造文書判處4個月。

這件男嬰猝死案發生在2017年的12月15日，檢方認為江姓、郭姓護理師有過失，當天早上9點多郭姓護理師要給男嬰餵奶時發現男嬰死亡，在送醫搶救不治，檢方在下午相驗時發現，男嬰的屍斑有異，因為正常仰躺死亡的屍斑會在背部，除非嬰兒是在趴著時死亡，屍斑才有可能在正面，所以將這個疑點告知法醫，起初法醫認定嬰兒是趴睡，但死因是自然死亡，不過從解剖量測的溫度、屍斑來推算，男嬰死了超過4、5個小時。

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從死亡時間推算，檢方認為，負責在凌晨12點到翌日早晨8點照顧男嬰的江姓護理師，有很大的嫌疑，因此指揮警方保留診所的嬰兒室的監視器，想查看在嬰兒室到底發生什麼事，沒想到警方卻回報月子中心的監視器沒有連結主機，讓檢方怒斥月子中心所怠惰，讓監視器成為「人形立牌」，也加深檢方對這件猝死案的懷疑。

檢方著手調查護理紀錄，還發現江姓護理師在當日清晨5點30分寫下，餵了男嬰喝了70毫升的配方奶，在7點30分則寫下男嬰有哭鬧，經安撫拍哄入睡，活動力還可以，檢方認為這兩筆紀錄是不實，因為從病理上推斷，這時候男嬰已經死亡，所以合理推斷江姓護理師在凌晨0時許餵完奶後，沒有確實拍嗝，又讓男嬰趴睡，發現男嬰死後，把男嬰轉向仰躺，再把則任推給來接班的郭姓護理師，而郭姓護理師也沒有確實寫護理紀錄。

郭姓護理師擔心出事，所以在案發當天晚上7點多，回到診所偷改紀錄，寫下早上8點男嬰體溫是36度、膚色紅潤、呼吸正常且安睡中，早上9點發現男嬰呼吸微弱，由於監視器的消失、偷改護理紀錄的行為，檢方最後將兩名護理是都以過失致死起訴，郭姓護理師在偵查中否認犯案，直到審理中才坦承有偷改護理紀錄。

江姓護理師的律師則強調，法醫沒有考慮當天冬天，氣溫是18度到22度間，而在死亡後男屍流失的體溫會比女屍還快，另外解剖時也發現男嬰胃裡還有十毫升的乳糜，以法醫的鑑定認為，如果男嬰死前的最後一餐是在凌晨0點，那胃部排空是在凌晨4點，跟檢方推定的死亡時間不同。

南院也認為沒有證據可以證明男嬰是趴睡死亡，法醫高大成則鑑定如果是窒息而死，會出現肺氣腫、腦水腫的態樣，而男嬰的肺部表現出肺水腫的狀況，所以判斷這是屬於肺部發育不良，合併肺高壓導致吸不到空氣，所以才自然死亡，最終一審判處兩位護理師沒有過失責任，但是郭姓護理師更改護理資料，犯偽造文書，判處4個月徒刑。

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