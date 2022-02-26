獨家》伸手救同伴也摔落 品田山墜崖領隊遺體找到了
2022/02/26 19:35
相關新聞連結：
相關新聞連結：
獨家》品田山再傳墜崖！男伸手救打滑同伴 雙雙摔落失聯
〔記者黃美珠／竹縣報導〕在品田山第一斷崖不幸墜谷失聯的50歲吳姓領隊，遺體在今天傍晚尋獲，就在同時墜谷的67歲陳姓山友遺體附近。新竹縣消防局第2大隊山搜隊員晚上7點把陳男遺體吊掛運回品田山三角點，目前正繼續努力吊掛吳男遺體中，預計明天由直升機運送下山。
請繼續往下閱讀...
這2名山友今天清晨從新達山屋出發，攻品田山時，疑因陳男在結冰路面打滑，領隊吳男出手伸援，雙雙不幸摔落懸崖正下方100公尺深處。
新竹縣消防局第2大隊接獲台中市府消防局轉報後，獲得空勤總隊支援，下午12點45分分兩梯搭機直上事發處，出動空拍機搜尋，下午4點左右發現陳男遺體。搜救人員冒險綁繩垂降，下切懸崖，在冰雪山壁探尋路徑，再由斷崖上方的隊友們共同徒手拉繩，與山風和路面滑冰對抗，保護下切隊友的安全。終於約在1個小時後接近陳男遺體，同時在周邊搜尋，不久後發現已無氣息的吳男。
搜救人員晚上7點左右將陳男遺體吊掛運回品田山三角點，漏夜吊掛吳男遺體中，靜待明天儘速將2名山友帶回山下焦心的親人身邊。