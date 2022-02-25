德安航空涉詐民航局9億補助金 郭自行、黃春發被起訴

德安美麗信事業體董事長黃春發。（資料照）

2022/02/25 10:14

〔記者錢利忠／台北報導〕德安航空董事長郭自行被控長期做假帳，浮報機隊維修費及各項管銷支出，郭自行供出金主德安美麗信事業體董事長黃春發才是涉嫌製造財報虧損並詐領補助的幕後黑手，台北地檢署查出，2人涉嫌虛設境外公司，以虛偽交易方式向民航局詐領補貼款合計9億1584萬餘元，今天依詐欺等罪將2人起訴，並建請法院宣告不法所得。

此案引起檢方關注到民航相關法規的漏洞，並在起訴書上呼籲，民用航空法有關財務檢查相關規定簡陋，缺乏如證券交易法有關公開發行公司之財務及會計、審計等相關監理規範，更缺乏同等級之財報揭露、金融檢查強度、自律及他律之法律責任，導致身為本案航空業負責人的郭自行、黃春發，竟可輕率以虛設境外紙上公司進行虛偽且非常規交易的不法手段，欺瞞民航局詐領補助款長達10年以上且高達數億元均未遭察覺，更可輕鬆規避刑責較重的證券交易法之特別背信、非常規交易等刑事責任，自應研議修法補強，使航空公司財務狀況能至少達到與公開發行公司相同強度之公共監督，方能避免未來民航業者因人謀不臧、財務失靈而發生影響飛安的憾事。

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身為美麗華黃家成員的黃春發，是黃家二房黃榮華的次子，1999年美麗華集團分家，發展出美麗華、德安、美福3大事業體。由黃春發所主導的德安集團，不僅入主上市志合運輸及美亞鋼管，經營版圖還擴張至德安百貨、德安航空、代理雙龍汽車及美麗信酒店等。

檢方查出，郭自行、黃春發涉嫌虛設境外公司SINO REGAL ASSETS LIMITED、ROC ADVANCED，以不實的租金、顧問費用等航空器租賃合約，與德安航空進行虛偽交易，分別向民航局詐領補助金2億5238萬756元、1億7019萬7429元，以及1102萬元6528元。

另外，郭自行另自設UNION BRIGHT、SKYLINE AEROSPACE公司，以不實零件費用及不實維修費支出引擎支援及維修協議等名目，分別向民航局詐領7788萬9994元、4億434萬7766元。

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