苗栗工安意外「截肢女孩」縣議員為她申請警方加強巡邏

苗栗縣議員陳光軒、陳品安及曾玟學服務處昨與法律扶助基金會苗栗分會、犯罪被害人保護協會苗栗分會前往關心。（圖由曾玟學提供）

2022/02/23 11:29

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市年輕女工「小熙」，因工安意外被迫截肢，她PO網控訴事後又遭雇主「截肢而已不嚴重啦，裝個義肢就能走了」冷言冷語對待，引發社會關注。苗栗縣議員陳光軒、陳品安及曾玟學服務處昨與法律扶助基金會苗栗分會、犯罪被害人保護協會苗栗分會前往關心，考量小熙休養復健避免可能遇上的滋擾，將為她申請警方加強巡邏。

曾玟學昨晚在臉書PO文表示，法律扶助基金會苗栗分會、犯罪被害人保護協會苗栗分會、陳光軒、陳品安及他服務處共同前去探視小熙。法律扶助基金會將協助後續法律程序，為小熙媒合委任律師，若有執行假扣押之必要亦提供擔保，讓專業的律師協助小熙爭取應得的權益。

請繼續往下閱讀...

另，犯罪被害人保護協會除關心法律程序外，主要將協助小熙重建未來生活，關心小熙後續心理傷痛修復層面，也帶來了慰問金，並為她申請了警方巡邏，相當用心。

「申請警方巡邏」一詞露出，讓各界關心小熙是否受到威脅、騷擾？對此，曾玟學解釋，目前小熙並無受到騷擾，但因小熙的傷勢需長期休養復健，此事全國關心，大家預先為小熙設想可能會面對的後續狀況，事先提出作為，加以防範。

警方表示，小熙已對雇主提出過失傷害告訴，警方已受理偵辦中，但目前尚未收到加強巡邏的申請。

苗栗縣議員陳光軒、陳品安及曾玟學服務處昨與法律扶助基金會苗栗分會、犯罪被害人保護協會苗栗分會前往關心。（圖由曾玟學提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法