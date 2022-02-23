高雄情侶騎車未禮讓學生過馬路被PO網 警：檢舉就開罰1200元

高雄1對情侶騎車未禮讓學生過馬路。（照片來源爆料公社）

2022/02/23 09:18

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市1名黃姓騎士上周五騎車行經鳳山高中前，發現1名學生過馬路，往來車輛未禮讓學生，他也因緊急煞車，與1對情侶發生擦撞，PO網呼籲民眾禮讓行人；鳳山警方今檢視影片，認定情侶未禮讓行人通行，違反道路交通管理處罰條例，只要民眾提出具體檢舉，警方將依法開罰1200元。

高市1名黃姓騎士於2月18日晚間近8時，騎車行經鳳山高中校門口前，突然發現1名學生步行過馬路，但往來多部車輛未禮讓行人，他因緊急煞車與1對情侶檔發生擦撞，雙方為此發生口角衝突。

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黃男事後將整個影片PO上「爆料公社」，他認為學生都已經走到路中央了，用路人依舊選擇往臉上刷過去，感嘆台灣用路人沒有禮讓行人的觀念，引起網友議論紛紛。

鳳山警方今檢視影片，認定情侶未禮讓行人通行，違反道路交通管理處罰條例，只要有民眾具體檢舉，可依法開罰1200元。

警方強調汽機車未禮讓行人是市府重點取締項目，汽機車駕駛行經行人穿越道，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通行，可依違反道路交通管理處罰條例第44條第2款開罰1200元至3600元，呼籲民眾守法。

高雄1對情侶騎車未禮讓學生過馬路。（照片來源爆料公社）

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