男醉酒鬧事嗆警「兇三小」 法官：非侮辱判無罪

台中地院認為「三小」無侮辱之意，判決醉酒鬧事嗆警察「兇三小（啥潲）」的劉男無罪。（記者張瑞楨攝）

2022/02/22 15:47

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市盧姓男子去年酒醉鬧事，還怒嗆員警「兇三小」、「講三小」等語，員警認為「三小」是辱罵之詞，依刑法侮辱公務員與公然侮辱罪移送法辦，檢方也依此罪名起訴，台中地院法官卻認為，台語「三小（啥潲）」現為日常生活一般口語用法，已脫離精液原意，一般是作疑問詞使用，與「什麼」之意相當，不必然有侮謾、辱罵意思，據此判決無罪，可上訴。

判決書指出，盧男去年10月20日清晨4時許，在中市1家KTV前酒醉鬧事，曾姓員警到場處理，盧男用台語辱罵「兇三小」、「講三小」等語，警察當場以現行犯逮捕，台中地檢署認為盧男上述「三小」之詞，已有貶低及損抑執行公務的員警執法尊嚴，依據刑法刑法第140條侮辱公務員、刑法第309條公然侮辱罪起訴，盧男則承認他有講上述話語。

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不過，台中地方法院認為，刑法的侮辱，是直接對人辱罵、嘲笑或其他表示足以貶損他人評價的意思，台語的「三小（啥潲）」，原是指精液，粗俗難登大雅之堂，但在我國日常生活經驗的一般口語用法，已脫離精液的原意，一般是作疑問詞使用，與「什麼」之意相當，不必然帶有侮謾、辱罵之意。

法官指出，當時警察拉盧男，盧男質疑「為什麼拉我？」「兇三小啦」、「我哪裡酒醉？」員警持續要求盧男上警車，並指盧男「酒醉亂事管束」，盧男回應「講三小啊？」

法官認為，盧男多次對員警表達「你為什麼拉我？」「為什麼你可以這樣子對我們？」等質疑，足以顯示「兇三小」、「講三小」等語，應是指「兇什麼」、「講什麼」之意，亦即盧男對員警執行職務表達質疑、不認同，並非對員警人格加以貶損、輕蔑之意，據此判決無罪，可上訴。

類似判決也出現於新北、桃園等地方法院，例如張姓男子前年辱罵警察「靠夭三小」，桃園地方法院判決無罪，謝姓女子前年辱罵他人「你是咧看啥潲？」，新北地院也判決無罪。

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