客家掃墓季節 5天燒掉苗縣25788平方公尺草地

客家掃墓季節，5天燒掉25788平方公尺草地，有些地點甚至靠近住宅區。（圖由苗栗縣府消防局提供）

2022/02/20 10:37

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣是客家大縣，客家人傳統會在元宵節過後開始掃墓，不過苗栗縣府消防局人員近來卻疲於奔命，不時接獲公墓附近發生火警，有些甚至險些釀成山林火警，讓苗栗縣府消防局不少人員說「好累」。苗栗縣府消防局也統計，過去一週客家掃墓季已經燒掉25788平方公尺面積的草地，超過7800坪。苗縣府消防局也發起活動呼籲民眾重視，更彩繪四格漫畫分享，希望喚起大家的呼應。

苗栗縣各地消防分隊近幾天不時接到公墓火警報案，為了避免火警延燒至住宅區影響居民生活品質和交通，或是火勢燒到鄰近山林造成山林火警一發不可收拾，常常撲滅完一處的火警又要趕到另一處公墓滅火。

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苗栗縣政府消防局指出，消防人員趕到現場時，見到的狀況基本為公墓煙霧瀰漫火舌竄出，且無人看守加上風勢助長，延燒至公墓多處，常常一燒就數百平方公尺甚至超過1公頃。

苗栗縣府消防局除了再度呼籲民眾眾牢記「4不2記得」，不亂燒雜草、不亂丟菸蒂、不亂飛冥紙、不燃放爆竹；記得滅餘燼、記得收垃圾。也發起了發起全民保護草草的活動－防範墓地火災，希望能喚起大家的重視。

客家掃墓季節，5天燒掉25788平方公尺草地。消防人員畫四格漫畫分享呼籲。（圖由苗栗縣府消防局提供）

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