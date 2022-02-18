三發地產前董座舉報妻涉淘空公司 檢調搜出2.2億來源不明資金

三發地產爆爭產疑雲，前董座鍾俊榮和妻子楊女互控對方虛設代銷公司從三發洗錢。（資料照）

2022/02/18 16:04

〔記者黃佳琳／高雄報導〕上市公司三發地產（9946）前董座鍾俊榮前年與妻、子發生爭產事件引發社會關注，鍾向高雄地檢署舉報妻子楊女涉嫌淘空公司大筆資產，檢調昨大動作搜索三發公司，並在鍾家和辦公室搜出現金2.2億；檢調初步查出，三發公司有3億多元的資金有異，但鍾、楊應訊時互咬對方，檢方訊後各裁定200萬及300萬交保，全案正深入清查中。

檢方指出，台灣目前建案銷售方式分為「建商自銷」和「委託銷售」兩種方式，「委託銷售」又可分為「包銷」與「代銷」兩種模式；以代銷起家的三發地產，2013年上市後，核心發展不動產相關事業，建案基地遍及台北北投及新北市鶯歌、林口、新莊，以及高雄的鳳山、前鎮、苓雅、台南的永康區等。

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2020年2月，三發地產爆發家族奪產疑雲，時任三發地產董事長的鍾俊榮發現公司帳務有2百多億不清，還被配合廠商指控積欠1.5億債務，但妻子楊女與兒子以「精神有狀況」為由，報警將他強制送醫，鍾住院10天後，出院時發現自己的座車被安裝GPS追蹤器，辦公室冷氣孔也有密錄器，他懷疑妻兒設局，想趁他住院時，侵吞他一手打造的事業帝國。

鍾於前年4月向雄檢舉報，楊女成立3家虛設的代銷公司，以假交易方式把三發地產推出的「總裁行館」、「三智富」、「三友富」和「三發匯世界」等建案，讓3家代銷公司進行包銷，但實際卻是三發公司人員自己進行銷售建案，利用這種手法讓從公司洗出3億多元到楊女私人帳戶。

雄檢獲報展開調查，昨指揮高雄市調處和北機、南機站人員兵分多路前往鍾、楊住處搜索，並在兩人辦公室和住家等處搜出2.2億現金，並帶回公司會計等多人偵訊；據悉，楊、董應訊時，互相指控是對方授意成立虛設代銷公司，從三發公司洗錢出來放到私人口袋，由於雙方證詞仍有諸多疑點，檢方漏夜複訊後，裁定楊女300萬、鍾男200萬元交保，並持續深入追查釐清案情。

檢調大動作搜索三發公司，並在鍾家和辦公室搜出現金2.2億。（讀者提供）

檢調大動作搜索三發公司，並在鍾家和辦公室搜出現金2.2億。（讀者提供）

檢調大動作搜索三發公司，並在鍾家和辦公室搜出現金2.2億。（讀者提供）

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