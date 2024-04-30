柯市府公燈處長陳榮興帶家人吃大餐竟報公帳 詐領特別費判刑

前台北市長柯文哲（右）任內的公園路燈管理處處長陳榮興（左），任內帶家人吃大餐，再以「因公餐敘」等不實理由以首長特別費報銷餐費，共詐領14筆合計2萬6907元。（資料照）

2024/04/30 16:50

〔記者張文川／台北報導〕前台北市長柯文哲任內的公園路燈管理處處長陳榮興，任內幫兒子慶生，爽嗑上萬元牛排大餐，還有與家人吃鼎泰豐小籠包、勝博殿日式豬排、傑克兄弟牛排，再以「因公餐敘」等不實理由以首長特別費報銷餐費，共詐領14筆合計2萬6907元；台北地院審酌犯罪所得低於5萬元，且已繳回公庫，今依貪污治罪條例之利用職務上機會詐取財物罪，減刑輕判2年徒刑、緩刑4年。可上訴。

北檢起訴指出，陳榮興於2019年4月至2020年4月間，以「因公餐敘推動處務相關人員」事由，不實報銷首長特別費，包括小籠包名店「鼎泰豐」、老字號麵館「老王記」牛肉麵、日式炸豬排餐廳「勝博殿」、高檔牛排餐廳「傑克兄弟」牛排館、義大利餐廳「DOMANI」、「京星」港式飲茶餐廳、「趙記」菜肉餛飩大王、「阿城鵝肉」等店聚餐，並至蜂蜜蛋糕名店「南蠻堂」外帶蛋糕，單筆消費少則500元、多則逾2000元。

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北院審理後認定，這些與家人聚餐、生日宴會、家庭祭祀、外帶糕點的私人開銷，均與公務無關。考量陳榮興偵查時已認罪，並已繳還犯罪所得，且詐取金額未達5萬元，依法得以減刑，依14件利用職務上機會詐取財物罪，各判1年10月，合併應執行2年徒刑、褫奪公權2年、緩刑4年，緩刑期間須支付公庫50萬元，提供120小時義務勞務，並參加8場法治教育課程。

不過，還有「更大條」的案子在等著陳榮興，他在2019年間指示下屬，替被追徵侵占公有地補償費的「陽明山國際大旅館」拆除圍籬，北檢依圖利罪嫌起訴11人，台北地院另案審理中。

全案源於有民眾檢舉陽明山旅館非法佔用公有地做為停車場，公燈處在被佔用的公有地圍起圍籬，並向旅館追徵130萬元補償費，旅館向議員陳情，陳榮興被控接受請託，指示下屬拆除圍籬，並包庇旅館減免補償金費用，並繼續佔用該公有地，涉嫌圖利。

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