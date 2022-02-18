91歲前總統府資政徐立德再婚小35歲妻訴請離婚 法官准了

高齡91歲的總統府前資政徐立德，9年前再婚娶小他35歲的女音樂家陳怡伶，但婚後不到3年即分居，徐隔年以「價值觀差異」等由訴請離婚。（資料照）

2022/02/18 11:24

〔記者張文川／台北報導〕高齡91歲的總統府前資政徐立德，9年前再婚娶小他35歲的女音樂家陳怡伶，但婚後不到3年即分居，徐隔年以「價值觀差異」等由訴請離婚，一審判徐敗訴，二審、更一審皆認為2人分居3年多甚少互動，皆未積極維持婚姻的作為，婚姻破綻無回復希望，雙方都可歸責，改判准離；最高法院審理後今駁回上訴確定。

國民黨籍徐立德曾歷任財政部長、經濟部長、經建會主委、行政院副院長、總統府資政等政府要職。

請繼續往下閱讀...

徐立德的元配劉勤生2009年過世，他2013年6月與時年47歲（現56歲）的陳怡伶結婚，開啟第二春，但婚後3年徐即訴請離婚。

徐立德主張，和妻子生活習慣、價值觀不同，2015年他搬離愛巢和兒子同住，2人分居；2016年8月，妻子與她父母發生糾紛，陳女多次怪罪於他，並主動提及離婚。

同年12月妻子的婚前私事被她父母披露，妻曾自我傷害，用以對他情緒勒索，他已年邁，難以承受，陳女也沒有維持婚姻的意願，徐因此向法院訴請離婚。

一審台北地院認定徐的離婚理由未構成無法維持婚姻的事由，判徐敗訴。

二審時，陳怡伶仍表達不願離婚，認為2人雖有爭執，但並不嚴重，不到必須離婚的地步。

二審認為，2人分居初期仍有互動，但2016年8月起，陳怡伶認為丈夫指她處理與父母關係的方式不當，對徐心生怨懟而提議離婚，甚至嘲諷徐因無須扶養她而感到歡欣，徐也接受陳女希望離婚的請求，兩人婚姻發生破綻。

此外，陳女的婚前私事被披露，讓健康狀況不佳的徐不堪驚擾，再無維持婚姻意願。

二審認定，分居期間陳女未理性溝通，徐也未體諒和支持妻子，夫妻皆沒有努力修補婚姻意願，無感情無回復可能，判准離婚。最高法院去年1月廢棄二審判決，發回高院更一審。

更一審去年11月宣判指出，依民法規定，夫妻一方有重大事由，致難以維持婚姻情形，若兩造均有責任，且責任程度相當者，雙方均可請求離婚。

判決認為，「重大事由」的判斷標準，是以婚姻是否發生破綻，而無回復希望為主。雖然徐立德先離家分居，造成婚姻破綻，固然有責在先，但後來兩造均未積極挽回婚姻，甚至在未同居期間，以消極、負面態度處理婚姻，加深婚姻裂痕，擴大婚姻破綻，雙方均負有相同程度的責任，因此判准徐立德的訴求，准予離婚。

陳怡伶上訴，最高法院認為更一審已充分說明判准理由與依據，駁回陳的上訴，全案確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法