彰警4分局長明到任 他連破炸彈案、桶屍案獲拔擢

彰化縣警局4名新任分局長即將於18日到任。（記者湯世名攝）

2022/02/17 16:57

〔記者湯世名／彰化報導〕各縣市警局42名分局長大調動，即將在明天（18日）交接，其中包括彰化縣警局員林、北斗、溪湖、芳苑4名新任分局長，令人矚目的是，新任芳苑分局長潘智強是刑事系統出身，在刑事局副隊長、隊長期間屢破震驚社會的重大刑案，包括2014年高鐵炸彈案和立委服務處放置汽油彈案件，獲選為模範警察，更破獲數件桶屍案，為被害人沉冤昭雪。

彰化縣警局新任主任秘書楊贊鈞，分局長則包括員林楊志傑、芳苑潘智強、北斗潘嘉旺、溪湖羅裕城。上述人員將於明天在縣警局禮堂交接布達，由縣長王惠美主持。

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4名新任分局長當中，潘智強、羅裕城為刑事系統出身，其中警大58期刑事系的羅裕城，歷任高雄市警局刑警大隊隊長、分局偵查隊長，因表現優異升新竹縣警局橫山分局長，再調任彰化縣溪湖分局長。

警大刑事系66期的潘智強更是戰功彪炳，在刑事局偵七大隊第二隊副隊長、偵六大隊第一隊長任內屢破大案，2014年曾破獲土城區立委盧嘉辰服務處、高鐵遭放置炸彈案，跨海逮捕嫌犯，除了記兩大功，更當選當年刑事局模範警察代表。2015年時任刑事局偵七大隊副隊長時協助偵破中橫桶屍命案，2020年時任偵六大隊第一隊長時再破獲台中苗栗桶屍案。

熟悉潘智強的刑警幹部私下說，潘智強辦案相當認真且富有正義感，對破案異常執著，全心全力投入工作，堪稱刑事專才，去年獲高層拔擢從偵六大隊第一隊長升任澎湖縣警局白沙分局長，這次再調回本島就任彰化縣警局芳苑分局長，由於潘智強具有刑事辦案專長，被高層寄予厚望。

新任芳苑警分局長潘智強在刑事局期間屢破炸彈案與桶屍案，曾獲選為模範警察，被高層寄予厚望。（翻攝澎湖縣警局白沙分局官網）

新任溪湖警分局長羅裕城。（翻攝新竹縣警局橫山分局官網）

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