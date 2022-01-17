高市警局16個分局長交接 陳其邁：酒駕、治安零容忍！

高市警局16個分局長及保安大隊長正式交接，宣誓就職打擊犯罪、為民服務，市長陳其邁主持交接強調酒駕、治安零容忍！（記者黃良傑攝）

2022/01/17 13:19

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局高階警官大異動，17個分局長有16人調整，僅三民一分局長蕭正松留任，16名分局長及保安大隊長今天上午11點交接，由市長陳其邁主持，市長勉勵新任分局長和大隊長持續打擊犯罪，並加強降低A1死亡車禍，尤其是日前發生酒駕肇事致一家四口1死3傷，令人難過、惋惜，酒駕造成許多家庭悲劇，他支持警方強力取締酒駕。

此外，高市警局督察長趙瑞華升任副局長，花蓮縣警局長蔡丁賢接高市另一副局長缺，南市警局督察長葉明潭調高市督察長，主秘一缺由新竹市警察局局長李安淳升任，今天也都上任，並參加觀禮分局長交接儀式。

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新任分局長有新興分局長古瑞麟、苓雅分局長王世芳、三民二分局長葉錫山、鳳山分局長孫承儒、左營分局長陳文耀、仁武分局長李崇偉、前鎮分局長陳志榮、岡山分局長洪振順、小港分局長許健基、楠梓分局長尤啓南、林園分局長張泰賓、鼓山分局長蔡鴻文、鹽埕分局長邵明仁、湖內分局長蔡鴻謀、旗山分局長洪榮敏、六龜分局長陳膺方、保安大隊長陳楨筌。

市長陳其邁表示相挺警察相關預算，也感謝市議會的支持，他強調治安與交通是民眾最關心的工作重點，也感謝員警辛苦執行防疫工作期間，對掃黑、肅槍、緝毒、打詐等治安工作更不曾懈怠，推動各項預防及打擊犯罪、改善治安措施。

高市統計全般刑案110年發生2萬4651件，比109年減少1514件，破獲率較109年提高1.3%；暴力犯罪110年發生50件，較109年減少26件，減少近35%；槍擊案件110年發生6件，與109年相較減少7件，減少5成，發生數是六都第2低，此外，110年全年A1類交通事故發生186件、死亡188人，與去年比較發生減少11件、死亡減少12人。

陳其邁肯定前任分局長的努力，也希望新任分局長持續展現對街頭暴力、酒駕等不法零容忍，讓市民享有安心、安全、安定的生活環境。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

高市警局16個分局長及保安大隊長正式交接，宣誓就職打擊犯罪、為民服務，市長陳其邁主持交接強調酒駕、治安零容忍！（記者黃良傑攝）

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