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    首頁　>　社會

    歹徒朝宮廟連開11槍拒捕自戕亡 三重警起獲3把槍

    新北市三重一處宮廟16日遭人連開11槍，圖為遭槍擊現場彈痕累累。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重一處宮廟16日遭人連開11槍，圖為遭槍擊現場彈痕累累。（記者吳仁捷翻攝）

    2022/02/17 08:14

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重16日晚間傳出槍響，一處陣頭據點遭人連開11槍，現場彈痕累累，警方到場追查，掌握槍手陳嫌躲藏新莊一處摩鐵，同夥開車接應陳嫌之際被警方攔下，陳嫌拔槍瞄向警方，警方對空鳴槍回擊，槍手畏罪開槍自戕，到院不治；警方逮獲接應的陳姓男子及在摩鐵內鄭姓女子，還在鄭女身上起出2把手槍，陳姓嫌雖身亡，全案仍朝宮廟份子糾紛引發槍擊、自戕案偵辦。

    警方調查，16日晚間10 時許，獲報三重區永福街135巷發生槍擊案，警方到場查察，鎖定47歲陳嫌涉案，警方報請新北地檢署指揮核發拘票，連夜追查，鎖定犯嫌投宿新莊區後港一路汽車旅館，專案小組趕往查緝，今天清晨近4時許，警方發現陳嫌從摩鐵離開逃往附近，同夥陳男則開車接應陳嫌，警方攔查可疑車輛，陳嫌回頭驚覺遭跟監，拔槍瞄向員警作勢開槍。

    三重分局偵查分隊長、小隊長對空鳴槍2發，陳嫌自知難逃法網，舉槍自戕，119到場急救，陳嫌到院前無呼吸心跳、到院不治，現場遺留犯案手槍。

    警方逮捕接應的28歲陳男、另攻堅進摩鐵後，查獲同夥27歲鄭姓女子及2把手槍，檢警除將相驗陳姓槍手遺體，續追槍枝來源及犯案動機。

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    新北市三重一處宮廟槍擊現場彈痕累累。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重一處宮廟槍擊現場彈痕累累。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重一處宮廟16日遭人連開11槍，警方封鎖現場。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重一處宮廟16日遭人連開11槍，警方封鎖現場。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重一處宮廟16日遭人連開11槍，警方封鎖現場。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重一處宮廟16日遭人連開11槍，警方封鎖現場。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重一處宮廟16日遭人連開11槍，遭槍擊現場彈痕累累。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重一處宮廟16日遭人連開11槍，遭槍擊現場彈痕累累。（記者吳仁捷翻攝）

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