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    孝子代友匯美元投資虛擬貨幣 警提出炫富個案讓他保住孝親費

    張姓男子到林口一間銀行匯款，新北警林口分局員警到場勸消張男匯款念頭。（記者吳仁捷翻攝）

    張姓男子到林口一間銀行匯款，新北警林口分局員警到場勸消張男匯款念頭。（記者吳仁捷翻攝）

    2022/02/16 15:09

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市一名張姓男子到銀行匯款，行員詢問用途，他指稱代替友人匯出500美元投資虛擬比特幣，但警方發現張男匯入帳戶為警示帳戶，警方發覺類似手法為炫富投資詐騙，警方提出吸金集團吸金，還開跑車攬客等犯罪事實，張男才恍然大悟，感謝警方保住他的孝親費。

    33歲設計師到林口一間銀行匯款，他告知行員因中國朋友見比特幣崛起，獲利極佳有意投資，因友人在中國投資受阻，轉帳給他希望代為投資，他上網找尋投資網站，想匯款到對方指定帳戶，行員察覺有異，張男仍堅持匯款，行員只好報案。

    文林派出所警員華宏麟、林欣玫到場，詢問張男匯款用途等資訊，警方查證張男欲匯款帳戶，確認為警示帳戶，提出案例與張男溝通、解說，張男恍然大悟是詐騙手法，打消匯款意願，保住賺來的加班費，他還透露這500美元，相當於他每月要給雙親的15000元孝親費，他感謝行員、警方協助。

    警方提醒民眾，近年網路盛行虛擬貨幣投資，透過高額報酬或是炫富的方式，誘使被害人上鉤，待被害人匯款後便表示投資失利或是直接失聯，詐騙民眾的財產，故千萬不要相信網路上來路不明的消息，投資應透過政府立案的金融機構，才能保障財產安全。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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