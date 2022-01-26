美女圖釣男網友投資比特幣 竹聯幫明仁會份子詐百萬

警方解送竹聯幫明仁會成員。（記者姚岳宏翻攝）

2022/01/26 15:18

〔記者姚岳宏／台北報導〕竹聯幫明仁會幹部31歲蔡鎮宇，涉嫌籌組詐騙機房，利用「美女圖」帳號在社群媒體Instagram隨機找男網友搭訕，勸說投資比特幣可一夕暴富，誘騙加入投資群組，短短2周已詐得上百萬元，其中除國人外，另有東南亞華僑也受害，刑事警察局循線追查，先後逮捕蔡嫌等12人，檢察官訊後聲請羈押禁見6人獲准。

刑事局指出，鑑於目前黑幫多以從事詐欺不法犯行獲取暴利，為斬斷特定黑幫不法金流及獲利，警方持續從人流、金流、行業及資通面進行系統性掃黑，不容黑幫有生存空間，尤其針對掌控北部地區大部分機房的竹聯幫明仁會加強掃蕩。

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警方調查，蔡嫌邀集竹聯幫明仁會成員共組詐欺集團，在台北市大同區、中山區分別設立3處詐欺機房，本月中旬同步攻堅3處詐欺機房據點，當場逮捕楊姓犯嫌等10名機房成員及幹部，查扣現金新台幣3萬4千餘元、手機29具、電腦32台、螢幕45台等贓證物。

警方另再拘提蔡姓幕後主嫌及邢姓幹部到案，其中蔡嫌及邢姓幹部及機房相關成員等6人經檢察官聲請羈押禁見獲准。

警方調查，該幫派分子為擴大獲利，除詐騙國人外，也將詐騙觸角伸及東南亞華僑，第一線詐欺話務員以「美女」帳號在社群媒體「Instagram」隨機找男網友搭訕，隨後導入投資加密貨幣之群組，由第一線話務員一人分飾多名「投資民眾」在投資群組內炒熱氣氛，再由第二線話務員擔任「投資老師」，以投資加密貨幣之話術誘騙被害人陸續投入資金。

刑事局呼籲，任何投資必有風險，如宣稱穩賺不賠、保證獲利的投資管道一定就是詐騙，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

警方攻堅北市中山區詐欺機房。（記者姚岳宏翻攝）

警方提供假投資犯罪流程圖。（記者姚岳宏翻攝）

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