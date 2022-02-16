搶救論文大作戰！博士生騎車掉筆電 警下班仍幫找終尋回

警方協助博士生（左）找回筆電。（里港警分局提供）

2022/02/16 09:29

〔記者羅欣貞／屏東報導〕一名鄭姓博士生因所騎乘的大型重型機車後面所附掛後置物箱遺落，裡面所裝筆電及IPAD，全是其博士論文心血結晶；屏東縣警察局里港分局據報立即協助搶救博士論文，展開地毯式搜尋，員警連下班後也幫忙找，最後利用IPAD定位訊號發發現涉嫌侵占者，博士論文失而復得，博士生重展笑顏，感謝警方的大力協助。

屏東縣里港警分局三和派出所警員李俊葦，上週（2月7日）接獲一鄭姓民眾心急如焚地從新竹打電話來派出所報案求助，其稱所騎乘之大型重型機車後面所附掛之後置物箱不慎遺落於省道台61線（台中大甲南下路段），後置物箱裡面裝有筆電及IPAD，而筆電內全是其博士論文心血結晶，因IPAD訊號定位最後在三和派出所轄區出現，因此報警求助。

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警員李俊葦接獲報案後，主動了解案情，得知鄭姓民眾現為某國立科大博士生，所遺失之筆電裡，全部都是其博士論文心血結晶，李員不忍鄭姓民眾心血化為烏有，密切與其聯繫，隨時掌握掌握GPS訊號最新位置，自當日上午10時至晚上6時，每當訊號位置移動，李員即迅速趕至現場進行地毯式搜尋，可惜均無所獲。

多次搜尋未果，鄭姓民眾對尋回失物已不抱任何希望，但李員不放棄，晚間6時下勤後，主動利用自己私人時間幫忙找尋。就在此時，IPAD訊號又再次移動，並定位在里港鄉三和路段，此處人車相對稀少，搜尋範圍及標的物頓時縮小減少，警員李俊葦於該路段四處探訪詢問後，鎖定呂姓嫌犯駕駛的自小客車，透過半透明車窗發現有一機車後置物箱就在該台汽車內，最後成功於呂嫌車上起獲鄭姓民眾遺失之ASUS筆記型電腦一台、APPLE IPAD11PRO一台，全案依侵占遺失物罪將呂嫌函送法辦。而鄭姓失主得知重要筆電尋回，放下心中大石，向警方頻頻稱謝。

里港分局分局長鄭頴聰表示，該案李員發揮同理心，深知筆記型電腦為鄭姓民眾心血結晶，遂利用自己勤餘時間幫忙找尋並依法偵辦，表現值得大力讚許。提醒民眾，如拾獲遺失物，請儘速交至附近警察機關、或撥打110、轄區派出所電話，警方將派員至現場處理，民眾切勿佔為己有，以免觸法。

涉嫌侵占筆電等物品的呂姓男子。（里港警分局提供）

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