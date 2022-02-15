同一房被逮3次！ 6旬婦PO美女圖攬客做半套遭送辦

69歲蕭婦上網擷取性感美女的上圍照，發布在網路論壇攬客，再將客人約到套房做「0.3套」性服務；警方調查，蕭婦已在同一地點被抓3次。（記者闕敬倫翻攝）

2022/02/15 21:12

〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市69歲蕭姓婦人5年前在捷運站旁民宅承租套房，長期以上網擷取的性感美女上圍在論壇攬客，之後將客人約到套房做「0.3套」性服務；經警方實地查探，發現蕭婦確實有從事性交易，但本人與照片落差極大，且已在同一地點被抓3次，警訊後依違反社維法及妨害風化等罪嫌移送法辦。

據了解，年近7旬的蕭婦家庭經濟狀況勉強，疑因高齡不好找工作，自2017年9月起起，租下中和區景安路一間套房作為據點，並自行學習修圖及發文技巧，在網路找美女圖冒充個人私照，在網路論壇上吸引尋芳客。

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警方接獲線報，並與蕭婦電話聯絡後，實地前往查探，發現蕭婦衣著清涼，款式也與網路美女圖類似，但明顯不是本人；進一步詢問後，蕭婦才坦承在房內進行「俗稱0.3半套」性交易，每次向客人收取1500元現金後，幫忙完成打手槍的服務，藉此繳付房租維持生計。

中和警分局深入調查，發現2018年2月及11月期間，蕭婦都曾在同一間套房內被查獲從事性交易，本次是第3次被逮，全案訊後依違反社會秩序維護法及妨害風化罪嫌移送新北地檢。

警方實地查探，發現蕭婦衣著清涼，款式也與網路美女圖類似，但明顯不是本人；進一步詢問後，蕭婦才坦承在房內進行「俗稱0.3半套」性交易。（記者闕敬倫翻攝）

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