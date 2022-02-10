嫖客下藥性侵賣春女 男友趕去摩鐵救人還不忘收錢

陳姓嫖客下藥性侵女子，男友趕去摩鐵救人時不忘收錢。示意圖。（資料照）

2022/02/10 11:22

〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓男子上網買春，與「茶妹」小娟（化名）相約到三民區摩鐵進行性交易，陳男把滲有FM2的紅酒餵給小娟，小娟昏沉之際被性侵還拍下裸照，小娟男友趕去摩鐵救人，要求陳男刪除照片並順便收尾款，檢方偵結後依性侵等罪將陳男起訴。

檢方指出，去年9月10日晚間11點多，陳姓男子（42歲）透過LINE與從事性交易的小娟達成協議，兩人以一炮1萬5千元的價格，相約隔天晚上8點到三民區某汽車旅館「嘿咻」；約定時間一到，陳男開車去接小娟，兩人到摩鐵後，小娟先去洗澡，陳男等待時，開了一瓶紅酒，並在紅酒內摻入FM2。

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小娟洗完澡步出浴室，伸手接過陳男遞來的紅酒一飲而盡，沒多久藥效發作，小娟陷入昏迷，被陳男性侵得逞並趁機拍下裸照；當晚11點多，小娟的友人因一直連繫不到她，向小娟男友說起此事後，透過手機定位找到小娟位置，兩人一起趕到摩鐵查看。

小娟男友和友人趕到摩鐵時，剛好遇到陳男抱著昏迷的小娟準備開車，兩人上前解救，陳男掏出6千元交給小娟友人，聲稱要付兩人性交易的費用，友人拿錢後，陳男準備開車離去，小娟男友擋在車前，質問他是否有偷伯，並要求查看陳男手機。

陳男把手機交出後，男友果然發現一張小娟的裸照，除當場要求陳男刪除照片外，還要陳男花錢解決此事，陳男於是再拿出4千元，說這是性交易的尾款，小娟男友拿到錢後，放陳男離去，直到小娟醒後，向男友說性交易的價碼是1萬5千元，不是1萬元，男友才驚覺被騙，小娟也氣得報警提告。

雄檢偵查時，陳男坦承下藥，但否認性侵，辯稱在紅酒裡摻藥是為了助興；但檢方認為FM2是俗稱的強姦藥丸，服用後會讓人變得昏沉，何來助興之說，因此不採信陳男說詞，偵結後依強制性交、毒品等罪將他起訴。

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