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    1小時性交易時間到沒洩 嫖客竟動粗報警控告賣淫女

    新北地檢署。（資料照）

    新北地檢署。（資料照）

    2022/02/09 16:10

    〔記者王定傳／新北報導〕吳姓男子與女子小蘭（化名）去年4月相約性交易，明定時間1小時、費用4500元，怎料時間到了吳男仍不「洩」，不滿小蘭準備離開，涉嫌強行奪走小蘭手機及4500元紙鈔、打電話報警，阻止她離開，並造成小蘭身體多處受傷，事後還反控小蘭傷害，新北地檢署今依強制罪嫌起訴吳男，小蘭涉傷害部分則不起訴。

    檢警調查，去年4月4日晚間，吳男與小蘭相約在台北市中正區館前西路見面，隨後吳男騎車載著小蘭，前往他位於新北市新莊區瓊泰路的住處進行性交易，雙方約定性交易時間1小時、費用4500元。

    檢警調查，當晚11時許，約定的1小時時間到了，吳男因不滿小蘭準備離開，涉嫌強行奪走小蘭手機及4500元紙鈔、打電話報警，阻止她離開，拉扯時造成小蘭受有左右小腿、左手臂瘀青、右手手背破皮、下巴擦挫傷等傷害。

    檢警調查，吳男在警方抵達前，自行歸還手機與紙鈔，事後反控小蘭在拉扯時造成他受有臉部、左側手部、右側膝部及足部挫擦傷等傷害。

    偵辦時，吳男否認犯行，檢方則認定吳男奪走小蘭手機等物是為了阻止她離開，涉犯強制罪嫌；至於小蘭被控傷害部分，檢方認為，小蘭當時是為了奪回自己的財物而與吳男發生拉扯，屬正當防衛，且吳男傷勢並不重，防衛未過當，處分不起訴。

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