控何煖軒擅售股中資 黃國昌：離職華航董座如何取得機密文件

前立委黃國昌（見圖）遭前華航董座何煖軒提告，下午親自到庭。（記者溫于德攝）

2022/02/15 19:12

〔記者溫于德／台北報導〕前立委黃國昌透過臉書影片指控前華航董事長何煖軒未經董事會、審計會同意，出售泛公股公司「科學城物流」的26％持股，輾轉讓有中資背景的嘉里大榮公司持有逾半數股權，他也指何煖軒「欠台灣人民一個道歉」；何煖軒認為名譽受損，對黃國昌求償150萬元並要求公開道歉。台北地院今天（15日）下午再度開庭，黃國昌到庭質疑何煖軒已離開華航，如何取得內部機密文件，要求何煖軒說明文件提供者的身分與時間點。

何煖軒委任律師到庭主張，何煖軒在黃國昌貼文後曾發聲明澄清、駁斥，並經各大媒體報導，黃國昌必然知道相關「股權交易未經審計會、董事會同意」一事，並非事實，且何煖軒雖未在聲明發出後主動通知黃國昌刪文，但遲至起訴狀送達為止，黃國昌已得知也應該刪文。

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但黃國昌質疑，2017年7月14日，何煖軒提出華航內部科學城物流公司股權案背景說明文件，卻未說明「prepared by BZ」中的「BZ」身分？只說是幕僚單位提供。

何煖軒的律師說，何煖軒已經從華航離職，目前只能確定文書製作時間點是2017年，並由幕僚單位提供，若黃國昌仍有爭執，可以請法官向華航詢問。

黃國昌庭末請法官詢問何煖軒取得文件的時間點？以及由誰提供？黃國昌進一步說，之所以要特定「BZ」身分，是因文件上清楚記載仰德集團之前就向華航表示有意要買科學城公司的股權，歷經多次協商，仰德集團願意以每股20.5元承購華航持有的科學城26％股票，因此，可印證交易案早在政治人物事先介入下預先喬好。黃並聲請傳喚「喬事」會議主持人秦嘉鴻到庭作證。

黃國昌庭後說，他日前已到士林地檢署告發相關人員違反證券交易法，並於今天上午赴士檢出庭時就犯罪事實提供承辦檢察官相關事證，也建議檢察官未來調查重點與事項，但他必須尊重檢察官偵辦，不便透露細節。

黃國昌也說，何煖軒提供華航內部不清不楚文件，卻又說自己已離開華航，無法知道機密文件由誰製作，但關鍵就在何離開華航後，為何能取得文件？且若何是在華航時取得，為何離職後又可保留文件？

黃國昌認為，這些關鍵問題不是何煖軒的律師能回答，卻牽涉國家重大利益，一堆人大賺一筆，受害的是國家，這就是他最痛恨的台灣金錢政治。

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