黃國昌控「喬」科學城物流股權 洪耀福︰若不撤文將採法律行動

洪耀福要求黃國昌立即撤下牽涉不實言論，否則將採取法律行動。（資料照）

2021/09/09 12:37

〔記者楊淳卉、吳書緯／台北報導〕時代力量前立委黃國昌在臉書發文指控，前民進黨秘書長洪耀福任秘書長期間，找國營事業高層去民進黨中央黨部，喬公股事業的股權交易，不過洪耀福在發文留言聲明，要求黃國昌立即撤下牽涉不實言論，否則將採取法律行動。

對於洪耀福聲明，黃國昌則再留言嗆洪公然說謊，「敢做不敢當，我們法院見」。

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黃國昌日前揭露，「科學城物流」原為泛公股公司，因華航2017年出售持股，最終使經營權落入中資背景的「嘉里大榮」，充滿國安疑慮，而國策顧問秦嘉鴻涉入甚深。

黃在臉書發文表示，新竹科學城物流股權疑似被中資入侵，股權轉移過程也有弊案，其中國策顧問秦嘉鴻涉入甚深，甚至在2017年6月初，找了當時民進黨秘書長洪耀福，共同召集國營事業高層，至民進黨中央黨部，大喬特喬科學城物流的經營權與股權交易。

洪耀福則在發文下留言聲明表示，他從未召集國營事業高層至中央黨部大喬特喬科學城物流的經營權與股權交易，也從未與華航及台糖任何人，不論是高層或基層見面，或電話討論過科學城物流股權交易一事，敬請黃國昌立即撤下牽涉本人之不實言論，否則將採取法律行動。

前民進黨祕書長洪耀福聲明未喬科學城物流股權，敬請黃國昌撤下不實言論；黃國昌回應「我們法院見」。（翻攝自黃國昌臉書）

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