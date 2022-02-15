拒測吞18萬罰單 酒駕男竟怨警：業績賺很多喔

施員以酒精檢測棒測試彭男是否飲酒。（警方提供）

2022/02/15 19:45

〔記者許國楨／台中報導〕台中市彭姓男子前一晚喝酒到隔天還未退，開車外出在北屯區一處路段因紅線臨停遇員警攔查，員警見他滿臉酒容還渾身酒味研判酒駕，先以酒精檢測棒測試果然有反應，但彭男先是否認飲酒隨後才坦認，吞下一張18萬元的拒測紅單，還向員警埋怨，「業績賺很多喔」，令人啼笑皆非。

台中市第五分局水湳所警員施志賢，本月7日下午巡經中清路與經貿一路口執行交通稽查時，發現一輛自小客臨停紅線上前查處，接近該車便聞到車內散發出陣陣濃濃的酒味，走近一看，37歲的彭姓駕駛面露紅光，滿滿的酒容酒味，立即以酒精檢測棒請彭男進行酒精測試。

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此時彭男還一再辯稱，「我沒有喝啦！我沒有喝啦！」但由於酒味實在是太濃，施員再詢問彭男，「到底是什麼時候喝的？喝多少啊？」彭男這才坦認道出：「是昨晚喝的啦，沒喝很多啦！」

施員向彭男告知酒後駕車的相關權利後，彭男試圖求情未果，改轉採消極的不配合態度，施員告知彭男拒測的相關規定，根據道路交通管理處罰條例第35條第4項及第5項的規定，汽機車駕駛人如果拒測，將處新台幣18萬元罰鍰，並當場移置保管該汽機車、吊銷其駕駛執照及施以道路交通安全講習。

彭男聽完施員所告知的事項後面露難色，自知難逃法眼，選擇拒測接受最高罰緩，施員依規定開出拒測的告發單。

第五分局長林沐弘呼籲民眾，酒後寧可搭車或請人代駕，自恃稍事休憩便能退酒開車上路，尤其今年1月24日道路交通管理處罰條例修法新增處罰規定，將來公布實施後，汽機車駕駛人如有拒測情形者，除上罰則外，還要吊扣該汽機車牌照二年，不可謂不重，請民眾不要心存僥倖，勿酒後駕車。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

施員攔查紅線違停的自小客。（警方提供）

彭員最後坦認前一晚喝的酒還沒退，吞下拒測單。（警方提供）

彭員最後坦認前一晚喝的酒還沒退，吞下拒測單。（警方提供）

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