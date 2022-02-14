金門「打火嬌娃」5人組 學姐帶學妹拚訓練氣勢十足

金門五名消防嬌娃謝昕妤（右一起），劉芝廷，蔡宜靜，汪子容，林珮純。（記者吳正庭攝）

2022/02/14 16:06

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣消防局今年1月獲分發3名女性消防員，人數創歷年新高，為充滿陽剛的打火弟兄注入不少柔和之氣，也讓地區民眾眼睛一亮；縣消防局第1大隊大隊長陳叁奇說，全局需在第一線打火的有5名女性消防員，看似柔弱的她們，其實外柔內剛，尤其在安全設備檢查展現的細膩，猶勝男性。

金門金城鎮東門菜市場附近一處巷弄2月9日火警，消防車無法進入，深怕殃及緊臨老宅，狀況危急，居民指指點點，現場20幾名身著厚重消防衣的打火弟兄，拿著水線穿梭火場，好不容易控制火勢，這些「大漢」紛紛脫下頭盔那一刻，才有民眾發現「消防也有女生？」

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縣消防局表示，局裡有約120名消防員，除了1名在火調科、1名在勤指中心，其餘5名都是必須在第一時間，進入火場執勤的外勤消防員，其中有3位新鮮人今年1月才報到。為方便管理，5名女消防員都編列在第1大隊。

第1大隊大隊長陳叁奇說，要成為1名「正港」的打火英雄（雌）並不簡單，為期6個月的實務訓練課程，包括災害類型研判、消防安全設備檢查、緊急救護要領等介紹與操作，還須通過7項嚴格的體能測驗，包含立定跳遠、懸吊軀體、硬舉、後拋擲遠、折返跑、六角槓負重行走、1500公尺跑步，新進人員須通過嚴苛考驗，才能成為正式的消防員。

陳叁奇說，5名女性消防員中，雖僅兩名還在實習階段，但救火都是危險任務，不得有一絲馬虎，因此不論是實習、女性或男性，訓練時女男平等，全部一視同仁、沒有優待。而這幾位女生的表現絲毫不輸男性隊員，巾幗不讓鬚眉的氣勢，令人刮目相看。

5年前返金服務的蔡宜靜，是小金門人，已算5人中的資深學姐，有志報考中央警察大學消防科學研究所，她帶領學妹訓練，也一直提醒自己「莫忘初衷」。金寧分隊108特考班林珮純去年抵金，來自彰化縣，大學畢業一度從事文書工作，不喜歡一成不變而報考消防。來自南投水里的劉芝廷，被同仁公認是「美少女戰士」，剛下分隊時還因體技能不足，無法正確完成訓練，現在則動作俐落。剛大學畢業的汪子容，高雄鳳山人，興趣是籃球、排球，她相信訓練、再訓練，加上夥伴的相互扶持，救災技巧一定能不斷精進。最年輕的謝昕妤，22歲，來自台南新營，認為消防工作可以磨練自我，雖然工作較辛苦，「可是救人很有成就感！」

既然投入消防工作，女性拿起工具就要像男性隊員一樣，執行費力粗重的救災任務。（記者吳正庭攝）

今年獲頒消防人員最高榮譽的鳳凰獎，金門消防局第1大隊大隊長陳叁奇說，要成為「正港」的打火英雄（雌）並不簡單，要通過紥紥實實6個月的實務訓練課程。（記者吳正庭攝）

金門二月初一場巷弄火警，已有女性消防員（右一）投入打火救災，也引起附近居民的注意。（記者吳正庭攝）

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