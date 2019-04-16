巴黎聖母院大火 救災英雄衝入火場救回無價文藝瑰寶

2019-04-16 11:07

〔即時新聞／綜合報導〕有850年歷史的巴黎聖母院發生大火，尖塔與屋頂慘遭烈焰燒毀，在現場400多名消防人員全力灌注下，火勢大多已獲控制。外媒指出，稍早有不少英勇的消防人員，冒著生命危險衝入火場，搶救出無價文化瑰寶。

巴黎聖母院在當地時間15日下午5時50分左右起火，尖塔在大火侵蝕下倒塌，幾乎所有的木製框架都起火燃燒。所幸在消防人員的搶救下，火勢獲得控制，目前評估主結構應可保存，日後可視情況進行重建，並不會毀於一旦。

巴黎副市長葛雷格華（Emmanuel Gregoire）表示，由於12世紀建造的木質屋梁不具有防火作用，火勢在聖母院頂部閃燃，並迅速竄燒至鄰近建築結構。他說，首批消防人員在確認無人員受困後，便將「盡可能搶救越多藝術品越好」作為優先考量，成功搶救一批無法確認數量的文物與藝術品。

聖母院大教堂院長蕭維（Patrick Chauvet）證實，基督荊棘冠與13世紀法王路易穿過的神聖長袍這兩件價值無可估量的文物都已被救回並獲得保護，其餘尚有為數不少的藝品也都完好留存，不過細節現仍不可知。

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