KTV歡唱氣喘突發作！金髮妹命懸一線 警車鳴笛衝醫院

KTV員工衝出店外攔警求助。（圖由警方提供）

2022/02/14 12:05

〔記者許國楨／台中報導〕台中市朱姓女子前天中午與友人到市區一家KTV歡唱，期間因久未發病的氣喘發作，頓時臉色發白痛苦不已，店內員工見警方巡邏經過趕緊攔下巡邏車求救，警方下車見朱女喘不過氣，情況危急，命懸一線，無法等候救護車到場，當機立斷將朱女以巡邏車緊急送往醫院就診，順利救回一命。

當天中午12時許，台中市第二分局文正所員警林柏毅、賴禹橙巡邏行經北區公園路上一家KTV時，店內員工突然衝出向警方招手攔車，林員立即將車停在路旁了解，店員趕緊說明店內一名女性客人稍早在店內大廳撥打電話，講話途中突然上氣不接下氣，疑似氣喘發作，雖已撥打119，惟見事況危急趕緊請警方協助。

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員警將巡邏車停在店前，果見染成金髮的22歲朱女臉色發白，甚至無法站立幾近昏厥，連忙和店員攙扶她上巡邏車並打開警報器，一路鳴笛趕赴醫院急診室搶救，友人隨後抵達醫院表示，曾經聽聞朱女有氣喘病史，已多年沒發作，故已無隨身攜帶吸入器習慣，此次突然發作，幸虧警方快速送醫搶下一命。

林員說，當時在車上聽到後座不斷傳來朱女不適喘氣聲，只能加足油門、全神貫注確認路口狀況，只求安穩將朱女送達醫院，賴員為爭取多點治療時間，也不斷在旁告訴著朱女「快到了，深呼吸」安撫緊張情緒，減緩症狀；而朱女經就醫後狀況已緩解，真的很感謝員警機敏判斷協助就醫。

分局長陳家銘提醒，近日氣侯驟變無常，擁有特殊病史之民眾，若身體稍有不適千萬不可大意，務必回診檢查，常備藥隨身攜帶，並提醒隨行友人或以顯眼標籤標示，避免緊急時刻錯失搶救黃金時機，造成憾事。

警方急開警車送朱女就醫。（圖由警方提供）

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