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    首頁　>　社會

    情人節不浪漫！死纏爛打追求 恐觸犯跟騷法

    自以為展現愛意，卻不尊重對方意願而盯哨守候或尾隨接近，恐觸犯「跟蹤騷擾防制法」。示意圖。 （社會局提供）

    自以為展現愛意，卻不尊重對方意願而盯哨守候或尾隨接近，恐觸犯「跟蹤騷擾防制法」。示意圖。 （社會局提供）

    2022/02/14 11:18

    〔記者賴筱桐／新北報導〕今天是2月14日西洋情人節，是告白與脫單的好時機，雙方情投意合將成佳話，如果「落花有意、流水無情」，可能陷入尷尬與痛苦窘境。新北市家庭暴力暨性侵害防治中心表示，親密關係的確認並非一廂情願，而是要尊重對方意願，若追求者出現監視、守候、尾隨等行為，恐觸犯「跟蹤騷擾防制法」。

    新北市家防中心主任許芝綺指出，去年新北市受理親密關係暴力通報案共1萬1260件，其中受害男性有1593人（佔18%），女性為7114人（佔82%），男女受害通報比約為2比8，顯示女性仍處於較弱勢受害的一方。

    就讀大學二年級的雯雯長相甜美、待人和氣，吸引異性追求，其中有一名學長翰翰相當積極，他與雯雯研修同一門課程，並加入同組討論，取得雯雯聯繫方式後，開始傳送問候訊息，上、下課也不時藉機聊天。

    雯雯起初對於學長的舉動禮貌回應，直到某天，雯雯從租屋處陽台看到翰翰在門口徘徊，後續在公車、捷運、餐廳等地點都會巧遇，讓她感到些許壓力，刻意與翰翰保持距離。但翰翰並未停止追求，送花、送禮甚至親送早、午餐，並表達接送她上、下課，想要進一步交往等想法。

    雯雯雖明確拒絕，但翰翰持續熱烈追求，並在雯雯的臉書、IG留言，雯雯深感困擾，只好將帳號設為不公開。情人節前夕，雯雯在租屋處巷口又看到翰翰站崗，她連忙打電話向室友求助，室友協助報警，警察將翰翰帶回派出所詢問並告誡，擔心受到傷害及騷擾的雯雯，在室友陪同下與社工和警察討論如何維護自身安全。

    許芝綺表示，去年11月19日立法院三讀通過「跟蹤騷擾防制法」，明確定義八大跟騷樣態，包含監視、守候、尾隨等，最重可處5年徒刑，例如不顧對方意願而盯梢守候或尾隨接近，要求約會聯繫，或是以電話、網際網路、電子通訊或其他設備干擾對方等行為，均已觸犯跟騷法。萬一遭到跟蹤騷擾，可尋求警方核發書面告誡；若遇緊急狀況，應立即撥打110報警。

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