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    首頁　>　社會

    劈腿男主管 人妻手機記錄懷孕率、戴套露餡

    小真手機行事曆APP記載月經週期、懷孕率、保護措施等紀錄，讓她與公司男主管的不倫婚外情露餡。圖為手機行事曆APP示意圖，與本案內容無關。（記者王俊忠翻攝）

    小真手機行事曆APP記載月經週期、懷孕率、保護措施等紀錄，讓她與公司男主管的不倫婚外情露餡。圖為手機行事曆APP示意圖，與本案內容無關。（記者王俊忠翻攝）

    2022/02/13 18:21

    〔記者王俊忠／台南報導〕在某企業擔任組長的陳姓男子，與該公司1名人妻作業員小真從職務關係發展出婚外情，被女方丈夫從妻子手機LINE對話與行事曆APP的懷孕率、保護措施記載「抓包」。雖然陳男否認與小真有不倫性關係；但小真出庭作證坦認與陳組長有多次性關係。台南地院採信小真說詞、判陳男要賠20萬元給綠帽夫。

    小真丈夫阿明主張，他與小真在2018年底結婚，小真與陳男分別是同1家公司的作業員與組長，兩人是主管、部屬關係，陳男明知女方是人妻，竟利用職務之便與小真發展出超友誼關係，他在2021年1月從妻子手機LINE對話察覺妻子與陳男互動曖昧，曾以LINE婉轉提醒陳男勿有逾矩行為；陳男也回覆「我懂你的意思」。

    阿明說，他也曾要求妻子要注意與男主管的互動底線，不料兩人仍不知收斂，從2021年1月到2月間發生多次性行為，他發現妻子出入、行為有異，質問後，小真坦承外遇陳組長、發生多次性關係，兩人傷害其家庭的行為，讓他身心飽受煎熬與痛苦，提告要向陳男求償240萬元。

    陳男堅詞否認與小真有不倫性關係，兩人僅止於同事、朋友正常互動與聊天談心，未發生親密關係，沒有侵害原告的配偶權。

    小真出庭坦認與陳男在台南1家旅館及陳男的住處前後發生7、8次性關係，陳男第1次跟她做愛時知道她有丈夫；手機行事曆APP有記錄月經週期，會有受孕率高低、保護措施是指有戴保險套，是她自己記錄的。因為丈夫知道她的手機螢幕密碼，知道丈夫有在看她的手機內容，也有把自己外遇情告訴1位高中同學。

    法官認為，除了小真具結作證供詞外，還有手機LINE對話內容與行事曆APP等紀錄作為佐證，可以採信其證詞為真，小真丈夫主張有理，依原、被告雙方所受傷害、資力等條件，判陳男須賠20萬慰撫金給阿明，還可上訴。

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