用路人注意！台中五岔路口「科技執法」2/16啟用

台中市北區三民、崇德、五權、錦南街口為不對稱五岔路口，科技執法將本月16日正式啟用。（警方提供）

2022/02/13 12:54

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區一處五岔路口，因道路錯綜、交通繁複，車輛常任意違規導致事故頻傳，常名列全市十大易肇事路口前三名，市警局特別在該路口建置多功能執法設備，而該項科技執法將本月16日正式啟用，轄區分局最近密集宣導，提醒用路人注意，以免瘦了荷包。

台中市北區三民、崇德、五權、錦南街口為不對稱五岔路口，民眾行經該路口，常因不遵守現場標誌、標線、號誌管制，極易發生重大交通事故，為防制交通事故，警方與路權機關多次辦理會勘，研商交通安全改善方案，規劃在該路口建置「多功能科技執法設備」，將針對交通違規行為實施自動偵測取締。

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而該處「多功能科技執法設備」將針對闖紅燈、跨越雙白線、不依規定車道行駛以及其他不遵守標誌標線號誌指示行駛等違規行為自動偵測取締，由於預計本月16日正式啟用執法，轄區第二分局提前實施宣導，最近由分局長陳家銘率員警、義交及警察志工等，在該處五個路口舉牌宣導，期讓民眾更了解警方的執法措施。

分局長陳家銘同時表示，該五岔路口的車流動線較為複雜，設置科技執法設備目的不是要開罰單，而是希望透過科技設備全天候運作的輔助，讓行經該路口駕駛人能遵守相關交通規則，降低交通事故發生的機率，維護市民的交通安全，啟用後會持續觀察設備運作狀況，並配合相關的違規、交通事故等數據即時調整。

台中市北區三民、崇德、五權、錦南街口為不對稱五岔路口，科技執法將本月16日正式啟用。（警方提供）

轄區二分局最近在路口密集宣導。（警方提供）

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