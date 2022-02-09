潮州鎮科技執法取締違停 燒冷冰圓環件數跌破眼鏡…

潮州建基圓環，取締件數出乎意料。（記者陳彥廷攝）

2022/02/09 10:17

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府警察局去年將科技執法取締違停深入潮州及東港分局轄區，經3個多月的取締件數出爐，其中潮州分局轄區部分，因為聯外交通方便，件數有逐月增加趨勢，不過，事前大家最關注的燒冷冰圓環，結果卻大出意料之外。

屏東縣政府警察局為避免車輛違規發生車禍事故，造成不可彌補的傷亡，針對屏東市區、潮州及東港等經常違規熱點，進行科技執法取締違規用路行為，以導正民眾正確用路習慣，新科技設備於去年11月1日上路執法蒐證開罰，進而防制交通事故發生。

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潮州分局警方於建基圓環（燒冷冰圓環）、新生路三角公園路段及朝昇、延平路口等架設科技執法設備，進行違規停車取締，以全天候科技化執法，民眾行經易肇事路口及路段無法心存僥倖冒險違規行駛並能抑止違規停車，確保行車秩序及交通安全。

潮州自去年12月起全面取締，3個路段12月的日均為51件，1月日均125件，1月日均82件，而2月連假日均則增加為143件，短短1週的違規量變多， 警方推測年假為民眾出遊高峰，外客多違停也多，也可能是不知道已進行科技執法者的民眾未注意警方牌告就任意違停遭開單。

與東港的狀況不同，一般預料外客最多的建基圓環（燒冷冰圓環）會成取締大宗，未料因附近本來就有停車場，且圓環疑似也發揮功能，因此本路段取締件數最少，在3個路段中敬陪末座，春節假期的日均件數甚至還較12月、1月減少。

潮州警方表示，新生路段三角公園附近商圈除有中屏東少有的速食龍頭，加上鄰近潮州火車站，也是附近鄉鎮民眾的集散地，平時本來就車來車往，違規停車大多集中在於此，而朝昇路及延平路口則是從88快速公路南下後首個大型路口，因此皆有必要進行違停取締，避免影響主線車流。

潮州分局表示，啟用後車禍數確實觀察到減少約2到3成左右，縣警局表示，設置科技執法設備用意，目的在於要求駕駛人行經這些路段、路口時，務必確實遵守交通規則，保障自身及他人的用路安全，絕非以取締違規為目的，盼與民眾共同維護屏東交通安全與順暢。

潮州新生路三角公園週邊本來就相當熱鬧。（記者陳彥廷攝）

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