東港科技執法日取締百件以上 台27線外地客違法吃最多罰單

東港鎮中正路段已啟用科技執法，11月開始的日均取締為50件、56件、50件及56件。（記者陳彥廷攝）

2022/02/09 09:01

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府警察局去年將科技執法取締違停深入潮州及東港分局轄區，經3個多月的取締，日均件數出爐，其中東港分局轄區於鎮內的部分，民眾在收到罰單後，有出現收斂的趨勢，但外客多的幹道台27線，反而在年假期間飆升的情形。

屏東縣政府警察局為避免車輛違規發生車禍事故，造成不可彌補的傷亡，針對屏東市區、潮州及東港等經常違規熱點，進行科技執法取締違規用路行為，以導正民眾正確用路習慣，新科技設備於去年11月1日上路執法蒐證開罰，進而防制交通事故發生。

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東港鎮部分，警方於中正路107號前、中山路2-41號前、台27線新園鄉仙吉路與店口路口等處新增科技執法設備，進行違規停車取締，以全天候科技化執法，民眾行經易肇事路口及路段無法心存僥倖冒險違規行駛並能抑止違規停車，確保行車秩序及交通安全。

經過3個多月的取締，3個路段11月的日均為111件，12月日均125件，1月日均112件，但2月連假日均增加為143件，短短1週的違規量變多不少，而主要就是增加在新園鄉的台27線仙吉路與店口路口處。

東港警方指出，由於2月1日到6日皆為年假，且是民眾出遊的高峰，也因此出現短期內有增加的情形，加上台27線來往的外地客較多，可能不知道該處有進行科技執法者也多，導致未注意到警方的牌告就任意違停而被開單。

東港警方表示，鎮內鬧區的中山、中正路段本來違規件數就較多，但年假期間不僅沒有顯著增加，自啟用後來看，反而還出現逐月漸減的情形，由於這兩個相鄰的路段主要為在地人採買，推測是開單後，違停民眾接到罰單，違停行為也出現收斂趨勢。

東港分局表示，啟用後車禍數確實觀察到減少的情形，約2到3成左右，縣警局表示，設置科技執法設備用意，目的在於要求駕駛人行經這些路段、路口時，務必確實遵守交通規則，保障自身及他人的用路安全，絕非以取締違規為目的，盼與民眾共同維護屏東交通安全與順暢。

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