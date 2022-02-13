想見女網友 男被要求先購3000元遊戲點數當保證金

吳姓男子至7-11超商購買點數，店員覺得有異報警，經員警耐心勸說，吳男才驚覺掉進愛情詐騙圈套。（讀者提供）

2022/02/13 09:38

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市三民區吳姓男子於網路臉書認識一名張姓女網友，2人在社群軟體交談甚歡，張女稱欲見面，但須吳男先購買3000元遊戲點數當保證金取信，吳男不疑有他，便至三民區春陽路7-11超商購買點數，店員覺得有異報警，經員警耐心勸說，吳男才驚覺掉進愛情詐騙圈套。

吳男日前到三民區春陽路7-11超商，欲購買3000元點數時，店員發現吳男在ibon機台操作時，不時與對方電話聊天溝通，店員驚覺有異立刻報警，女警曾馨瑩正要進門巡簽，故上前了解。

請繼續往下閱讀...

員警耐心地聆聽來龍去派，察覺對方先在網路上和吳男談網路愛情，以取得信任後，再要求購買點數要求見面，吳男乖乖聽信於對方，為常見網路愛情詐騙手法，所幸在店員與女警力勸之下，吳男驚覺受騙，成功攔阻購買點數卡。

警方呼籲，網路交友陷阱多，倘若網友見面要求以遊戲點數或是其他對價商品支付所謂「見面費」，就是網路詐騙集團，提醒民眾結交網友應提高警覺，不要被網友花言巧語說詞沖昏頭，有任何疑問可直接撥打165、110或是至鄰近派出所詢問，千萬不要輕易聽信詐騙集團的指示，就能少一分財產損失的風險。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法