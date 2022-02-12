「買翡翠」想發財？警識破詐欺伎倆 婦人保住25萬元

警方發現林姓婦人（右）不認識對方，連匯款投資什麼，都搞不清楚。（記者張瑞楨翻攝）

2022/02/12 12:24

〔記者張瑞楨／台中報導〕買翡翠想發財？中市政府警察局第四分局大墩派出所警員莊鎮遠、林其鋒、林志育，前日值勤時接獲銀行通報，有婦人欲臨櫃匯款25萬元台幣，疑似被詐騙，員警抵達時，想匯款25萬元的林姓婦人（60歲）說話支吾，僅說她想「購買翡翠」，卻不認識匯款對象，員警聞訊再三勸阻林女切勿匯款，直呼「這都是騙人的，我們查證過了」，林女方才從編織的發財夢中醒過來，保住25萬元。

大墩所調查，林姓婦人去年4月左右，於臉書認識自稱李先生的男子，對方主動透過臉書，互加為line好友，雖然彼此從未見過面，但是李男噓寒問暖的關心問候，逐漸拉近彼此距離，李男常向林婦展現自己投資有成的紀錄，營造「大家一起發大財」的假象，藉此吸引加入投資行列，之後，再指導林婦到銀行匯款，如果銀行人員詢問，就說是「買翡翠」，林婦被唬得一愣一愣，立刻動身到銀行匯款。

請繼續往下閱讀...

員警發現，這位婦人不認識李男，也不清楚投資標的物，這是典型的假投資、真詐財騙局，再三勸阻林婦切勿匯款，員警強調「這都是騙人的，我們查證過了」，林女思考甚久，才從發財夢中清醒，聽從員警建議中止匯款，保住辛苦的血汗錢。

大墩所長曾一峯表示，年節剛過，詐騙集團利用民眾手頭有大筆資金的機會，以豐厚投資獲利為由，吸引民眾投入現金，最終落入詐騙的圈套，等到察覺異常時，早已血本無歸。再次提醒，若遇有來路不明的投資問題，務必撥打165反詐騙專線或110報案系統求證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法