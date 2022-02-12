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    連檢察官也遇到詐騙！ 簡訊又換新花樣

    連檢察官都接到詐騙簡訊，上面訂餐服務電話號碼是對的，但是簡訊直接連結，會被詐騙集團的機房接走。（記者陳鳳麗翻攝）

    連檢察官都接到詐騙簡訊，上面訂餐服務電話號碼是對的，但是簡訊直接連結，會被詐騙集團的機房接走。（記者陳鳳麗翻攝）

    2022/02/12 14:22

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕于美人揭律師朋友遭詐騙，中部也有檢察官和親人同時收到詐騙簡訊，是披薩連鎖店發的，簡訊顯示的訊息中，電話末3碼正確，但是他們並沒有向新北市三重店訂，親人直接連結簡訊上顯示的服務電話，感覺對方怪怪的趕緊掛電話，後來不用連結改手機撥打服務電話，該店明確表示「對！你們沒有訂購！」才知詐騙手法又翻新。

    中部有檢察官春節連假跟親人聚會，他和另兩人同時收到拿坡里披薩訂餐中心的通知簡訊，指其已訂餐成功，金額是1666元，簡訊還有顯示訂餐電話末3碼，由於該檢察官和另兩位親人的電話末3碼一樣，3人接到簡訊一頭霧水，因為他們都沒有訂這家披薩。

    檢察官的親人，直接按簡訊上的訂餐服務電話連結，但是接聽之後覺得怪怪的，就趕緊掛電話，上網查拿坡里訂餐電話，的確就是簡訊上顯示的號碼，這位檢察官以手機一一撥號，這次才是拿坡里的人員接聽，經店家查詢，告知沒有檢察官和其他兩位親人的訂餐資料，才知道詐騙集團又有新的手法。

    該檢察官表示，按簡訊的連結，會連到其他機房，那個只是一個表面正常，但是回撥並非正常的電話連結，詐騙集團利用防疫期間，家庭聚會或朋友聚會改打電話外帶的機會來詐騙，由於簡訊顯示的電話號碼是正確號碼，很多人不疑有他就直接連結，不會想到該連結藏著魔鬼，因此防止被詐騙，就是不要點開簡訊上的網址或服務電話。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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