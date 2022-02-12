為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    加入Line投資群組以為可發大財 退休翁遭詐690萬血本無歸

    陳男誤信Line投資群組遭詐690萬元，他到前鎮分局報案後，因匯款受款地在雲林縣，現由偵查隊移轉管轄分局偵辦。（記者許麗娟攝）

    陳男誤信Line投資群組遭詐690萬元，他到前鎮分局報案後，因匯款受款地在雲林縣，現由偵查隊移轉管轄分局偵辦。（記者許麗娟攝）

    2022/02/12 13:18

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄73歲陳姓男子，去年11月看到網路廣告投顧公司訊息，加入LINE群組投資有超高獲利，他受話術所騙，被拉入VIP投資黃金期貨，陸續投入690萬元退休金及積蓄，直到想拿回本金時，對方要求須再繳20萬元保證金才驚覺受騙，並向警方報案。

    前鎮警分局指出，陳男去年11月接到一家投顧公司傳來的在LINE訊息，告知加入會員操作股票，保證送飆股，每天最少獲利8%至15%，會費每月8888元。因獲利的話術吸引人，加上退休後也沒什麼事做，心想加入會員看看，可賺一點錢給孫子、孫女當零用錢，在觀察幾天後加入會員。

    陳男一開始依LINE群訊息投資台股操作，但都因股票下跌虧損，隨後群組內假投顧公司宣稱可以介紹他轉入黃金期貨交易，並指會有專業導師全程代操作，每月獲利約2%，要陳男把錢匯入指定帳戶代為操作。

    陳男不疑有他，依指示分8次匯款，總金額共690萬元。直到去年12月，陳男因要用到資金，打算領出款項，但假投顧公司不斷藉口拖延時間，要他繼續繳稅金、保證金，或以公司財務不在為由請他等待。

    等了半個多月，假投顧公司稱再匯款20萬元台幣就可拿回690萬元，陳男此時驚覺自己應該受到詐騙，決定不再匯任何款項並向前鎮警方報案。警方受理後，因匯款受款地位於雲林縣，全案依規定單一窗口受理後由偵查隊移轉管轄分局偵辦。

    前鎮警分局長陳志榮提醒，投資詐騙典型4部曲，1.詐騙集團散播的投資資訊廣告。2.加LINE後噓寒問暖誘騙投資3.投資平台的帳號顯示假獲利。4.取回獲利須支付高額手續費，藉故不出金，最後消失無法聯繫。網路投資須冷靜思考，謹慎求證，高獲利通常伴隨著高風險，勿聽信不明來源投資訊息以防遭詐騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    原物料上漲投資養雞？ 連雞舍都沒看到被詐上百萬
    2021/10/27 19:21

    原物料上漲投資養雞？ 連雞舍都沒看到被詐上百萬
    病患自稱「華人知識經濟教父」 牙醫投資中國400萬一場空
    2021/08/14 06:06

    病患自稱「華人知識經濟教父」 牙醫投資中國400萬一場空

    自住客選大築文滙 公園學區機能全有
    美女主播遭冒名創「投資群」！動怒澄清：怎麼當老鼠屎
    2021/07/06 17:47

    美女主播遭冒名創「投資群」！動怒澄清：怎麼當老鼠屎
    謠言終結站》指揮官陳時中教投資？ 查核平台：詐騙
    2021/07/03 00:18

    謠言終結站》指揮官陳時中教投資？ 查核平台：詐騙

    塭仔圳公園校園首排 宜居單純自住客青睞
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播