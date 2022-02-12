加入Line投資群組以為可發大財 退休翁遭詐690萬血本無歸

陳男誤信Line投資群組遭詐690萬元，他到前鎮分局報案後，因匯款受款地在雲林縣，現由偵查隊移轉管轄分局偵辦。（記者許麗娟攝）

2022/02/12 13:18

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄73歲陳姓男子，去年11月看到網路廣告投顧公司訊息，加入LINE群組投資有超高獲利，他受話術所騙，被拉入VIP投資黃金期貨，陸續投入690萬元退休金及積蓄，直到想拿回本金時，對方要求須再繳20萬元保證金才驚覺受騙，並向警方報案。

前鎮警分局指出，陳男去年11月接到一家投顧公司傳來的在LINE訊息，告知加入會員操作股票，保證送飆股，每天最少獲利8%至15%，會費每月8888元。因獲利的話術吸引人，加上退休後也沒什麼事做，心想加入會員看看，可賺一點錢給孫子、孫女當零用錢，在觀察幾天後加入會員。

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陳男一開始依LINE群訊息投資台股操作，但都因股票下跌虧損，隨後群組內假投顧公司宣稱可以介紹他轉入黃金期貨交易，並指會有專業導師全程代操作，每月獲利約2%，要陳男把錢匯入指定帳戶代為操作。

陳男不疑有他，依指示分8次匯款，總金額共690萬元。直到去年12月，陳男因要用到資金，打算領出款項，但假投顧公司不斷藉口拖延時間，要他繼續繳稅金、保證金，或以公司財務不在為由請他等待。

等了半個多月，假投顧公司稱再匯款20萬元台幣就可拿回690萬元，陳男此時驚覺自己應該受到詐騙，決定不再匯任何款項並向前鎮警方報案。警方受理後，因匯款受款地位於雲林縣，全案依規定單一窗口受理後由偵查隊移轉管轄分局偵辦。

前鎮警分局長陳志榮提醒，投資詐騙典型4部曲，1.詐騙集團散播的投資資訊廣告。2.加LINE後噓寒問暖誘騙投資3.投資平台的帳號顯示假獲利。4.取回獲利須支付高額手續費，藉故不出金，最後消失無法聯繫。網路投資須冷靜思考，謹慎求證，高獲利通常伴隨著高風險，勿聽信不明來源投資訊息以防遭詐騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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