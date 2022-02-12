假賣虛擬貨幣礦機詐財 車手2度持玩具鈔當保證金被逮

警方查扣玩具鈔與陳嫌身上的手機、現金等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

2022/02/12 10:43

〔記者邱俊福／台北報導〕一名張姓男子於網路購買虛擬貨幣礦機時，遇到詐欺集團，對方要求先匯款30萬元人民幣（約新台幣130萬元）至境外帳戶，張男為免受騙，依約匯款後，要求對方支付200萬元履約保證金，結果面交時，對方以玩具鈔充當保證金，魚目混珠，張男返家驚覺受騙報警，隨後跟北市警中山分局中二派出所合作，昨天以欲加碼購買，誘出交款的陳姓車手，一舉逮人送辦。

警方調查，31歲張男日前透過臉書，向自稱「銘泉」的男子購買虛擬貨幣礦機，對方要求張男先行匯款30萬元人民幣至境外指定帳戶，作為頭期款項，張男依約匯款同時，要求對方須支付200萬元的履約保證金，以確保之後的交易。

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前天，雙方相約交付200萬元的保證金，陳嫌出面交付兩捆鉅額現鈔給予張男，結果張男返家察看，發現兩捆各100萬元保證金，每疊鈔票只有上下2張是真鈔，其他根本就是玩具鈔，氣得向轄區警方報警。

張男報警時，突然接獲對方來電，警方隨即順水推舟，要求張男宣稱要加碼購買礦機，要求對方再交付200萬元保證金。昨天下午，雙方相約在北市民權西路面交時，18歲陳嫌再度出面交款。

警方見狀一湧而上將陳嫌逮捕，帶回派出所偵訊，經查陳嫌這次攜帶的保證金，則僅有3千元為真鈔。警訊後，將陳嫌依詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦，並持續擴大偵辦中。

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