愛女殞命 父控「挖礦」詐騙毀人生

2019-06-21

〔記者陳建志、蘇孟娟／台中報導〕許姓女子投資「挖礦機」虛擬貨幣100多萬元，還拉下線找人加入，今年間發覺利息沒匯來，投資恐血本無歸，更擔心自己可能違反銀行法會入獄，天天生活在巨大的心理壓力陰影下。許父表示，女兒昨天被家人發現在家輕生死亡，自己30年前遭遇鴻源詐騙案，沒想到女兒也碰上投資吸金詐騙案；許父哀慟籲請政府施以重刑嚴懲詐騙集團。

慘!父是30年前鴻源受害者

許女父親昨天在臉書「大里人聊天室」貼文表示：「女兒年輕生命30歲，我要如何討回公道，冤啊…父母的痛誰能體會」、「投資挖礦機，上線拉下線認賠100多萬，銀行法3年以上、7年以下刑事責任…。」

許父說，女兒去年開心對他說以後就算不必工作也有錢養老，更能孝敬父母，他詢問得知原來女兒去年5月開始投資時下流行的「挖礦機」，投資虛擬貨幣「以太幣」，去年12月領到50萬元獎金與利息，女兒說投資公司承諾1年回本，每個月還有3%利息可領。

許父想到自己曾遇鴻源詐騙案，投資30萬元只領到4個月利息、約2萬餘元後就成泡影，驚覺女兒也步入高獲利假象陷阱，不過女兒信心滿滿表示有去參觀過「工廠」，且有拿到1年回本的本票等，認為公司沒問題。

不料女兒5月起變得悶悶不樂，詢問才知女兒口中的合法公司自今年2月起發不出利息與獎金，甚至投資群組傳出挖礦機被搬空、負責人被收押、公司破產等訊息；女兒不僅前後投資百餘萬，她還崩潰哭說，自己找了下線投資，甚至有人借錢投入4、500萬元，她擔心變成違法吸金成員面臨刑責。

許父說，詐騙手法幾乎千篇一律，帶投資人看「工廠」、看超跑、吃大餐，以假象騙沒有戒心及經驗的人。

父籲請政府重刑嚴懲詐騙

許父說，本月18日是女兒30歲生日，家人替她慶生，女兒難得開心用餐，但平常愛自拍的女兒，生日反常不跟家人合影，他還跟女兒說「不要開玩笑哦」，沒想到女兒「跟我開了一個天大的玩笑」。

警方表示，許女投資的集團由桃園檢方偵辦中。警方還在了解許女之死是否與詐騙受害有關或其他可能，死因有待釐清。

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