屏東大學校徽竟是抄來的！百萬元和解、副教授確定停聘

楊姓設計師在臉書發文指控屏東大學的校徽涉抄襲，涉案的許姓教師則遭停聘。（翻攝楊姓設計師臉書）

2022/02/12 18:22

〔記者吳政峰／台北報導〕屏東大學視覺藝術系一名許姓副教授，2014年協助校方設計校徽，卻涉嫌抄襲別人作品，被校方學術倫理審議委員會認定未獲授權就改作他人作品，引用時還未註明出處，違反學術倫理且情節重大，2019年決議停聘。許師不服，興訟保工作，日前被最高行政法院駁回，全案確定。

屏東教育大學與國立屏東商業技術學院2014年合併為屏東大學，曾對外徵選校徽，但校長不滿意，改對內委請視藝系設計。許師接獲系主任指示，提出6件設計圖，其中一件有「大武山」與「驕陽」印象的作品雀屏中選。

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2018年間，一名楊姓設計師經過屏大，赫見校徽與他之前接受「健行科技大學」委託設計、但未獲採用的校徽圖樣極度雷同，質疑抄襲。屏大獲悉後展開調查，坦言侵權，但未撤改校徽，斥資100萬元和楊男和解以獲得授權。

屏大學倫委員會認定，許師未經楊男授權同意就改其作品，並交屏大作為校徽用，涉嫌抄襲；另指他的升等論文「設計構想過程之意象特徵研究-以國立屏東大學校徽設計為例」內容引用楊男的資料，卻未註明，反而寫「本研究整理彙整」，違反學術倫理，決議停聘，並不續聘，也不晉薪。許師不服，提起行政訴訟。

許師主張，在南台科技大學任職時，確曾邀請楊男到系上演講，取得演講素材，而後轉職屏大，協助校方設計校徽時，亦曾參考過楊男的作品。但他強調自己從事教職，非行政職，本案只是負責協助電腦作業，屬於聘僱外的協助，況且，最後定稿為校務會議人員直接參與設計，不應由他承擔後果

高雄高等行政法院認為，許師確實抄襲楊男的作品，侵害著作權，嚴重損害校譽，屏大做成的處分力道符合比例原則，判許師敗訴，日前獲得最高行政法院維持，全案確定。

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