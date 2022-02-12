國1嘉義段竟出現鋁梯！ 小貨車頂放鋁梯釀車禍

國道一號中山高嘉義段有小貨車車頂上的鋁梯掉落，造成車禍。（記者林宜樟翻攝）（記者林宜樟攝）

2022/02/12 13:57

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國道上竟出現鋁梯造成車禍，國道一號中山高266.5公里處嘉義路段，昨天早上發生一輛銀色小貨車車頂放置鋁梯卻掉落意外，造成一輛黑色小客車閃避不及撞擊發生車禍，有熱心民眾冒著危險停車幫忙撿起鋁梯，並貼文在臉書社團「爆料公社」，國道警察表示，駕駛人裝載貨物應依規定嚴密覆蓋及綑紮牢固，如所載貨物脫（掉）落，將依違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款，最高可裁處18000元罰鍰。

有網友昨天在爆料公社貼文，「請各位駕駛開小車 車頂請勿帶貨物」，文內寫著「車頂請勿帶貨物，還綁樓梯，沒有綁好飛走了！會害別人車禍！」，為避免後方車輛撞上，熱心網友還自己停下車幫忙撿。

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國道警察調查，一部銀色自小客貨車昨天早上8點30多分，行駛國道1號北向266.5公里嘉義路段內側車道，車頂所掛載的鋁梯掉落於內側車道，造成後方行駛於內側車道一輛黑色自小客車閃避不及追撞，事故占用內側車道。

國道警察第四公路警察大隊獲報後，派遣巡邏員警到場處理，現場無人受傷，經查該自小客貨車車頂載貨架經申請核准裝載，雙方駕駛人酒測值均為0。

第四公路警察大隊呼籲駕駛人裝載貨物應依規定嚴密覆蓋及綑紮牢固，如所載貨物脫（掉）落，將依違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款，最高可裁處18000元罰鍰；如為車輛機件脫落，將依違反道路交通管理處罰條例第33條第1項第16款，最高可裁處6000元罰鍰。如掉落物造成道路堵塞或引發交通事故，妨害公眾往來國道通行安全，將蒐集相關事證，以公共危險罪嫌從嚴究辦。

國道一號中山高嘉義段有銀色小貨車車頂上的鋁梯掉落，造成車禍。（記者林宜樟翻攝）

國道一號中山高嘉義段有小貨車車頂上的鋁梯掉落，造成黑色小客車撞上發生車禍。（記者林宜樟翻攝）

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