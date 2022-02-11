中油再爆貪污案 採購員報假帳10年詐領549萬被押

中油大林廠再爆貪污案，洪姓採購員10年虛報詐領549萬被押。（資料照）

2022/02/11 16:56

〔記者黃佳琳／高雄報導〕中油大林煉油廠日前才被檢廉查出前執行長徐漢涉貪案引發社會關注，今天再傳出同廠洪姓採購事務員涉嫌與2家廠商聯手，以「報假帳」方式向公司詐領549萬元，洪及陳姓廠商今天下午被雄檢聲押獲准。

雄檢指出，65歲的洪男疑在外欠下鉅額賭債，無力償還的他，2020年3月起至去年4月30日以虛報收據、盜蓋主管印鑑方式，與陳姓廠商合作向公司不實申報核銷軟管、打棉手套等辦公室物品，金額達94萬餘元，洪男約分得84萬。

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檢廉獲報展開追查時，又查出洪男從2012年起至2020年2月，也曾和陳姓廠商聯手，以同樣手法核銷辦公室用品，金額高達371萬元；此外，還有另間五金行也和洪男配合，讓洪男拿不實單據向中油公司核銷請款共82萬。

檢方表示，洪男去年向雄檢自首，但僅承認2020年虛報的84萬元，但檢廉卻查出，他在自首前曾打給陳姓廠商5通電話，企圖淹滅帳冊核銷資料，讓檢廉前往陳姓廠商公司搜查時，多達417筆帳冊資料不見，且兩人在偵訊時還疑似串通口供，只坦承偽造文書部分，否認有貪污情事，直到證據一一呈現，兩人才改口坦承部分貪污犯行。

檢方認為洪、陳兩人有勾串證人、逃亡之虞，依偽造文書、貪污等罪向高雄地方法院聲請羈押，雄院今下午裁定收押，另名五金行廠商則被檢方喻令4萬元交保，全案仍待檢廉擴大追查釐清。

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