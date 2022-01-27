煉製部執行長鉅額收賄遭押 中油：經手案件全面清查

中油加油站（記者黃佩君攝）

2022/01/27 12:37

〔記者黃佩君／台北報導〕中油煉製部執行長徐漢疑似收賄，日前遭檢調搜索辦公室查出2700萬現金，橋頭地檢署偵訊後依貪污重罪聲押徐漢及業者劉男。中油表示，此案已進入司法偵辦，將全力配合偵處；徐漢依法停止職務、並調為非主管職。此外，其任內經手案件將全面清查，了解內容是否有異常。

檢調調查徐漢與廠商交往頻繁，疑似收賄，日前調查查出徐漢涉嫌於2020年間針對1項上億元採購案向業者收取賄款。

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日前檢調搜索辦公室，在辦公櫃內查出2700萬現金鉅款，當場查扣並收押偵訊徐漢及業者劉男，以涉犯「貪污治罪條例」等向橋頭地方法院聲請羈押禁見，法院也裁准。

中油表示，此案已進入司法偵辦，將全力配合偵處，徐漢依法停止職務、並調為為非主管職。此外，其任內經手案件將全面清查，了解內容是否有異常。

中油強調，公務員有工作倫理與遵守本分，任何違法作為須嚴懲追究責任。而對檢調呼籲中油員工及相關廠商出面釐清案情，中油也表示尊重檢調單位偵辦其程，若有需要將全力配合。

徐漢於2019年上任，在中油服務超過40年，被內部推崇為「油人楷模」。自中油基層操作員操作員歷任課長、經理、主任、大林廠副廠長、公關處副處長、大林廠長、煉製部副執行長，對煉製體系及高雄當地著力甚深。

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