除夕夜舞獅10警吞25支申誡 康裕成替員警抱屈

高市草衙派出所員警除夕夜舞獅炒熱氣氛，引發爭議，10官警被記了25支申誡。（資料照）

2022/02/11 17:22

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市草衙派出所值勤員警，除夕夜在所內「舞獅」與撒錢，分局針對10名官警祭出25支申誡，引發基層員警譁然！對此，民進黨市議員康裕成今天替員警抱屈，強調警察工作很辛苦，除夕夜自娛娛人、輕鬆嬉戲的互動，卻遭「查處嚴懲」，恐打擊基層同仁的士氣。

今年除夕夜，高雄市前鎮分局草衙派出所值勤員警，因晚餐後無洽公及報案民眾，玩起餘興節目，扮演「舞獅」和用玩具手槍撒錢，還有男警將千元鈔塞進褲襠，影片瘋傳後，引起民眾兩極看法。

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前鎮分局認定因勤務未落實、拍攝與公務無關的不雅影片上傳公務群組等，昨天對草衙派出所正、副所長等10名官警，共記25支申誡。另警員在影片中未戴口罩，分局也依違反傳染病防治法，將其中9人移送衛生局裁處。

對此，「靠北Police」臉書有基層警貼文，號召「全國警一起挺前鎮兄弟!」

民進黨高雄市議員康裕成今天指出，她常在節慶期間，在路上看到很多無所不在、穿著反光背心、頂著烈日或寒風細雨、默默辛苦執勤的警察同仁。

康裕成說，當大家開心與家人團圓圍爐之際，仍有許多人犧牲陪伴父母妻小的時光，停休輪值堅守崗位。她相信，一個氣氛和諧、同仁有凝聚力的派出所，在不妨礙公務情況下，才會在除夕的夜晚，有這樣自娛娛人、輕鬆嬉戲的同仁互動，這本是一種大家同甘共苦、自我消遣的人之常情。

康裕成說，市警局長官作出「查處嚴懲」的定調，是否將導致後續基層同仁士氣的打擊，與官警對立的加劇？希望市警局在做最後判斷時，能善用智慧，更要展現人性，打仗還靠子弟兵，不宜自絕於第一線基層同仁的錯誤判斷，好好把這個事件圓融圓滿，照顧好基層同仁的工作士氣。

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