科技偵查再發威 林、警與移民署合逮山老鼠

專案小組偕犯嫌前往竊取牛樟殘塊地點。（記者陳賢義翻攝）

2022/02/11 14:19

〔記者陳賢義／台東報導〕1名男子需錢孔急鋌而走險，趁春節連續假期潛進延平事業區第14林班國有林地竊取牛樟殘塊，台東林管處關山工作站在掌握犯罪證據及科技器材協助下，10日凌晨與保七總隊第九大隊刑事偵查小隊及台東專勤隊等滅鼠專案小組聯手出擊，當場人贓俱獲，訊後，依以森林法、竊盜等罪嫌移送台東地檢署偵辦。

春節連續假期結束後，關山工作站在犯罪證據的掌握及科技器材的協助下，發現延平事業區第14林班國有林地附近有行跡可疑山老鼠出沒蹤跡，從山老鼠留下的各項跡證與行為分析，在抽絲剝繭與反覆模擬後，鎖定山老鼠預計犯罪時間及可能出入動線，專案小組分工佈線埋伏守株待兔。

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10日凌晨3時左右，山老鼠摸黑潛入林班內竊取牛樟殘塊，得逞準備下山時，早被等待許久的專案人員鎖定，在山區小徑攔查緝逮，當場查獲牛樟殘材2塊，市價近萬元，並查扣犯罪及運輸工具1批，山老鼠見大勢已去，坦承不諱。

另外，關山工作站與鹿野分駐所也同樣以物聯網監控設備查獲竊取漂流木案件，2名犯嫌11日清晨竊取鹿鳴橋下溪床的紅檜漂流木，扣押犯罪車輛1部及紅檜0.03立方公尺、市價近2千元。

台東林管處表示，為瓦解與防堵山老鼠肆虐，早與警政單位及移民署保持密切橫向聯繫，透過機關間的默契與情資分享，善用物聯網及各項科技裝備嚴密監控山區，徹底執行滅鼠專案，還給山林一個安靜的環境。

專案小組人贓俱獲，查扣犯罪證據。（記者陳賢義翻攝）

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