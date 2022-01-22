山老鼠竊珍貴林木 檢起訴加罰逾2億

檢警搜索時扣得大量肖楠等一級珍貴木。（記者鄭淑婷翻攝）

2022/01/22 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園地檢署、警政署保安警察第七總隊第五大隊、大溪警分局及林務局，聯手破獲盜伐桃園市復興區國有林班地的山老鼠集團，逮捕五十六歲男李佾蒼等十名成員，查扣上萬公斤、價值逾兩千萬元肖楠、扁柏、紅檜等贓木，桃檢昨天偵結依「森林法」竊取主產物為貴重木罪嫌將十人起訴，最重可處十年六個月徒刑、併科贓額十至廿倍的罰金，並聲請沒收李男等人不法犯罪所得及作案用手機、機具。

切塊背下山 轉賣藝品店

檢方指出，該集團以盜伐、收購到銷贓分工模式，犯案時間為去年二月至七月間，先由張男等八名成員分批前往復興區國有林班地，盜伐林木巨大的肖楠等一級珍貴木，切塊背負下山後，由李男以每公斤兩百到四百元不等價格收購，再以每公斤三百至四百元不等價格，轉賣給在新北市三峽區開設藝品店的張姓業者。

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盜伐集團成員10人

檢方說，去年四月接獲山老鼠集團橫行情資，隨即指派民生犯罪專組檢察官陳寧君指揮警方組成專案小組偵辦，在林務局新竹林區管理處協助下，陸續追查出盜伐集團成員，並於去年九月十五日執行搜索，在張男的藝品店查扣肖楠廿五塊，李男大溪頭寮廠房扣得大量肖楠、扁柏、紅檜等共二０二件，及犯罪用機具、行動電話等證物；查扣盜伐木材總重一萬一一四七‧三七五公斤，價值約二００二萬七三九三元，現由新竹林管處大溪、烏來工作站代為保管，並向法院聲押其中九名成員獲准。

檢方昨天偵結全案，依「森林法」竊取主產物為貴重木罪嫌將李男等十人起訴。

山老鼠集團涉嫌盜伐復興區國有林班地一級珍貴木，桃檢指揮警方、林務局組成專案小組蒐證，陸續逮捕10名集團成員。（記者鄭淑婷翻攝）

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