為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    馬英九、2立委、中視收到香港寄出恐嚇信 刑事局聯繫港方協查

    李貴敏辦公室也收到恐嚇信。（記者王冠仁翻攝）

    李貴敏辦公室也收到恐嚇信。（記者王冠仁翻攝）

    2022/02/10 14:15

    〔記者邱俊福、王冠仁／台北報導〕前總統馬英九位於台北市內湖區行善路上的辦公室，以及國民黨立委李貴敏、李德維與中視昨天都收到來自香港的恐嚇信，這4封恐嚇信，寄件者都自稱「何歡喜團隊」，初步勘查都是同時自香港寄出，北市警局經採集多枚相關可疑指紋後，目前透過刑事局兩岸科聯繫香港警務處，請求協查。

    前總統馬英九位於台北市內湖區行善路上的辦公室昨日收到恐嚇信，信件來自香港，信件稱「警告！國民黨小心說話！勿阻香港手足前往台灣！」，並夾帶2張香港冥紙。內湖警方在信上採集到2枚指紋，但未比對出對象身份。

    同一時間，國民黨立委李貴敏、李德維辦公室也都收到恐嚇信，內容與馬英九辦公室收到的恐嚇信幾乎一模一樣。另中視也收到恐嚇信，表達要挺港人，不要報導不好的事情等，北市警局都採集相關指紋，目前將掌握的跡證透過刑事局兩岸科協助，聯繫相關警務處請求協助偵查。

    據了解，李德維辦公室收到恐嚇信後，第一時間以為是惡作劇信件，沒有馬上報警；直到今天馬英九、李貴敏辦公室都收到恐嚇信的消息陸續傳出後，李德維辦公室這才發現收到的是相同恐嚇信，隨即向警方報案。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    假冒顏清標寄恐嚇信 要建設公司捐鎮瀾宮1億
    2022/01/25 21:27

    假冒顏清標寄恐嚇信 要建設公司捐鎮瀾宮1億
    香港2法院收恐嚇信 寄件者疑「流亡台灣」港人
    2021/11/24 17:14

    香港2法院收恐嚇信 寄件者疑「流亡台灣」港人

    台灣女婿名列亞洲對沖基金排行榜首
    退將于北辰遭死亡恐嚇 警：嫌犯使用境外IP一次性電郵
    2021/11/13 20:19

    退將于北辰遭死亡恐嚇 警：嫌犯使用境外IP一次性電郵
    打完高端後收2封恐嚇信 黃捷研究半天看不太懂
    2021/09/03 13:49

    打完高端後收2封恐嚇信 黃捷研究半天看不太懂

    塭仔圳公園校園首排 宜居單純自住客青睞
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播