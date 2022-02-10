馬英九、2立委、中視收到香港寄出恐嚇信 刑事局聯繫港方協查

李貴敏辦公室也收到恐嚇信。（記者王冠仁翻攝）

2022/02/10 14:15

〔記者邱俊福、王冠仁／台北報導〕前總統馬英九位於台北市內湖區行善路上的辦公室，以及國民黨立委李貴敏、李德維與中視昨天都收到來自香港的恐嚇信，這4封恐嚇信，寄件者都自稱「何歡喜團隊」，初步勘查都是同時自香港寄出，北市警局經採集多枚相關可疑指紋後，目前透過刑事局兩岸科聯繫香港警務處，請求協查。

前總統馬英九位於台北市內湖區行善路上的辦公室昨日收到恐嚇信，信件來自香港，信件稱「警告！國民黨小心說話！勿阻香港手足前往台灣！」，並夾帶2張香港冥紙。內湖警方在信上採集到2枚指紋，但未比對出對象身份。

請繼續往下閱讀...

同一時間，國民黨立委李貴敏、李德維辦公室也都收到恐嚇信，內容與馬英九辦公室收到的恐嚇信幾乎一模一樣。另中視也收到恐嚇信，表達要挺港人，不要報導不好的事情等，北市警局都採集相關指紋，目前將掌握的跡證透過刑事局兩岸科協助，聯繫相關警務處請求協助偵查。

據了解，李德維辦公室收到恐嚇信後，第一時間以為是惡作劇信件，沒有馬上報警；直到今天馬英九、李貴敏辦公室都收到恐嚇信的消息陸續傳出後，李德維辦公室這才發現收到的是相同恐嚇信，隨即向警方報案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法