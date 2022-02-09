金門民宅神明廳火警 婦忙救火燒焦頭髮幸運逃出

金門縣金城鎮民族路一戶民宅神明廳不明原因起火，濃煙向上竄升，十分明顯。（讀者提供）

2022/02/09 17:45

〔記者吳正庭／金門報導〕今天是農曆初9「天公生」，金門縣海蓮寺旁1戶民宅2樓神明廳傳出火警，現場全是金紙、棉被等易燃物品，所幸發現早，火勢迅即撲滅，第一時間試圖滅火的黃姓婦人幸運逃出，頭髮燒焦不自知，所幸未釀重災；由於地處鬧市巷弄，仍引起附近住家驚慌，消防局派出機動性高的救災車加入打火陣容，起火原因正待釐清中。

縣消防局接獲報案，指金城鎮民族路162巷1戶民宅火警，與縣定古蹟「奎閣」相距僅約60公尺，隨即由第一大隊大隊長陳參奇率隊趕往，由於現場住家密集，巷弄狹窄，消防車不易進入，7輛消防車靠著加長水線蜿蜒地在巷弄外供水，另加派2輛救災機車到場支援；雖然濃煙四處流竄，火舌不時伸向窗外，很快獲得控制。

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屋主黃姓婦人表示，當時聽到長輩喊說「聞到怪味」，立刻前往神明廳查看才發現起火，趕快將所有插頭拔掉，沒想到火勢燒得很快，當時忙著滅火，連頭髮燒焦都不知道。附近民眾慶幸，剛好天公生日，火勢能很快撲滅，真是「天公有保庇」。

縣消防局統計，火勢大概在到場30分鐘即控制，50分鐘後撲滅，共出動7輛消防車，消防人員23名，另有10餘名義消聞訊主動加入，初估燃燒面積約60平方公尺，無人員受傷。

金門縣金城鎮民族路海蓮寺旁一戶民宅神明廳不明原因起火，濃煙蔽天。（讀者提供）

火場僅由一處狹小樓梯進出，消防人員背負近20公斤器材進出。（記者吳正庭攝）

消防局出動機動性高的救災機車，加入巷弄救火行列。（記者吳正庭攝）

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