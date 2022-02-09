偷摸手、背及大腿 色老闆性騷擾女移工起訴

沈姓男雇主涉嫌趁一名外籍女移工獨自加班時，偷摸她的手、背及大腿，沒多久還變本加厲以越南語問女移工：「跟男友有沒有做愛」、「摸摸又不會怎麼樣」、「來抱一下」等語，甚至以雙手環抱女移工。（情境照）

2022/02/09 16:59

〔記者王定傳／新北報導〕去年9月間，沈姓男雇主涉嫌趁一名外籍女移工獨自加班時，偷摸她的手、背及大腿，沒多久還變本加厲以越南語問女移工：「跟男友有沒有做愛」、「摸摸又不會怎麼樣」、「來抱一下」等語，甚至以雙手環抱女移工，新北地檢署今日依違反性騷擾防治法起訴沈男。

檢警調查，去年9月15日晚間7時許，沈男趁女移工單獨加班時，涉嫌假借討論工作事宜要求她進入辦公室，並趁她不注意時，偷摸她的手、背及大腿，甚至捏她右臉。

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同年9月21日晚間9時許，沈男又要求女移工進入他的辦公室，再度摸她手、背、大腿，並摸她大腿靠近私密處部位，隨後又以越南語問女移工：「跟男友有沒有做愛？」、「摸摸又不會怎麼樣，你那麼怕幹嘛」、「你在緊張什麼東西，你習慣就好了，來抱一下抱一下，不要緊張就好」。

檢警調查，沈男甚至以雙手環抱女移工，嚇得她立刻奪門而出，打電話向表姊求助並報警處理。

檢方偵辦時，沈男否認犯行，但女移工指證歷歷，且她案發後出現情緒不穩、害怕且常作惡夢受害反應，加上女移工有錄下沈男問他：「跟男友有沒有做愛？」等語內容，其表姐亦還原當時女移工求助時邊講邊哭等反應，檢方綜合相關證據後將沈男起訴。

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